O Τσιτσιπάς «χτύπησε» ξανά: «Νομίζω ότι μοιάζω με τον Ορλάντο Μπλουμ»

Μία... ενδιαφέρουσα παρατήρηση έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδινε στη Μαδρίτη ρωτήθηκε αν έχει κάποιον διάσημο στο μυαλό του με τον οποίο μοιάζει. Ο Στέφανος απάντησε χωρίς δισταγμό τον Ορλάντο Μπλουμ, γνωστό ηθοποιό του Χόλιγουντ κυρίως λόγω της παρουσίας του στους «Πειρατές της Καραϊβικής».

Μάλιστα, τόνισε πως αν του δινόταν η ευκαιρία, θα επιθυμούσε να αλλάξει το όνομά του σε Ορλάντο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς:

«Νομίζω ότι μοιάζω με τον Ορλάντο Μπλουμ. Μου αρέσει το όνομα Ορλαντο. Δεν θα με πείραζε να άλλαζα το όνομά μου σε Ορλάντο. Το άλλο μου όνομα θα μπορούσε να είναι Ορλάντο Άτλας. Αν μπορούσα να αλλάξω την ταυτότητά μου και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσυρόταν και ξεκινούσα με διαφορετικό όνομα και ταυτότητα στο Tour θα το έκανα Ορλάντο Άτλας. Μπορεί και να ξύριζα τα μαλλιά μου για να ξεγελάσω τον κόσμο».

New alias unlocked 🔐



Stefanos or Orlando? Who can tell 🤨 pic.twitter.com/3tznFoswU9