Τσέριν: «Να συνεχίσουμε έτσι και στα μεγάλα ματς που έρχονται»

Ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» ιδανικά το 2024, με σερί νικών σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Conference League, που τον διατήρησε εντός και των τριών στόχων του και το ζητούμενο για τον Άνταμ Τσέριν είναι να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και στα «μεγάλα» ματς που ακολουθούν με την εκκίνηση του 2025, αρχής γενομένης απ’ τον κυριακάτικο (5/1, 20:30) αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.

Ο διεθνής Σλοβένος μέσος του «τριφυλλιού» μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για την εκπομπή Sportshow που θα προβληθεί την Κυριακή (5/1) πριν τον μεγάλο ματς με τον δικέφαλο του Βορρά για τη 17η αγωνιστική της Super League, τονίζοντας πως οι σερί νίκες έδωσε αυτοπεποίθηση στον Παναθηναϊκό, ενώ υπογράμμισε πως οι «πράσινοι» θα είναι έτοιμοι για την πρόκληση του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

«Ολοκληρώσαμε πολύ καλά την περασμένη χρονιά. Κάναμε ένα σερί νικών, κερδίσαμε πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό για μια ομάδα για να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, να ξεκινήσει να "χτίζει"» κάτι. Ιδιαίτερα μετά την έλευση του νέου προπονητή και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι στο ποδόσφαιρο αυτό που μετράει είναι το πώς αγωνίζεσαι στα τελευταία παιχνίδια.

Οπότε μπορούμε να πούμε πως την Κυριακή γυρνάμε νέα σελίδα με την έλευση του νέου έτους. Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, τα πήγαμε πολύ καλά τις τελευταίες εβδομάδες κι ο στόχος για το 2025 είναι να συνεχίσουμε μπροστά απ’ το ξεκίνημα του έτους. Όλοι το γνωρίζουμε και όλοι δουλεύουμε σκληρά. Γι’ αυτό και είναι επίσης σημαντικό να ξεκινήσουμε καλά σ’ αυτά τα ντέρμπι, στα μεγάλα παιχνίδι απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους.

Είναι μια καλή ευκαιρία να το κάνουμε αυτό την Κυριακή και να συνεχίσουμε έτσι και στα επόμενα ματς» τόνισε αρχικά ο Τσέριν και πρόσθεσε για την ίωση που τον κράτησε εκτός από τέσσερις αγώνες στο φινάλε του 2024:

«Σε προσωπικό επίπεδο είχα κάποια προβλήματα στο τέλος της περασμένης χρονιάς. Κόλλησα ένα βακτήριο και δυστυχώς έμεινα εκτός αγωνιστικού χώρου στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Είναι το χειρότερο για έναν ποδοσφαιριστή, να μην μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του και επίσης ήμουν λυπημένος γιατί αυτή η κατάσταση συνέβη σε μένα.

Αναπλήρωσα τις δυνάμεις μου στο έπακρο, ξεκίνησα να προπονούμαι με την ομάδα κανονικά μετά τη διακοπή και νομίζω πως προπονούμαστε εκπληκτικά. Κάναμε πολύ καλή δουλειά αυτές τις ημέρες και προετοιμαζόμαστε για τους αγώνες που έρχονται.

Βεβαίως, έχουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια, ξεκινάμε με τον ΠΑΟΚ για τον οποίον ξέρουμε πως είναι μια πολύ καλή ομάδα. Όμως είμαστε έτοιμοι και θα κάνουμε τα πάντα για να τα καταφέρουμε».

