Ο Τάντας Σεντεκέρσκις αγωνίστηκε κάτι λιγότερο από 20 λεπτά κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, οκτώ λιγότερα λεπτά από τον μέσο όρο του στην Ευρωλίγκα και η Μπασκόνια ήρθε να αποκαλύψει το γιατί.
Συγκεκριμένα, η Μπασκόνια ενημέρωσε πως ο Λιθουανός φόργουορντ τραυματίστηκε στους προσαγωγούς, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για θλάση και τον ίδιο να βγαίνει νοκ-άουτ για άγνωστο χρονικό διάστημα.
Κάτι το οποίο θέτει εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του κόντρα σε Ολυμπιακό (14/01) και Παναθηναϊκό (17/01), τους οποίους οι Βάσκοι αντιμετωπίζουν στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroloeague για το 2025.
Parte médico: Tadas Sedekerskis— Baskonia (@Baskonia) January 4, 2025
📎 https://t.co/kHgD8nypa0#GoazenBaskonia pic.twitter.com/jHwFIGNv8B
