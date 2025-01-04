Ο Τάντας Σεντεκέρσκις αγωνίστηκε κάτι λιγότερο από 20 λεπτά κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, οκτώ λιγότερα λεπτά από τον μέσο όρο του στην Ευρωλίγκα και η Μπασκόνια ήρθε να αποκαλύψει το γιατί.

Συγκεκριμένα, η Μπασκόνια ενημέρωσε πως ο Λιθουανός φόργουορντ τραυματίστηκε στους προσαγωγούς, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για θλάση και τον ίδιο να βγαίνει νοκ-άουτ για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Κάτι το οποίο θέτει εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του κόντρα σε Ολυμπιακό (14/01) και Παναθηναϊκό (17/01), τους οποίους οι Βάσκοι αντιμετωπίζουν στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroloeague για το 2025.

Πηγή: skai.gr

