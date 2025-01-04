Γιουρτσεβέν: Η τρομερή MVP εμφάνιση κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια και τα έξι ρεκόρ καριέρας

Ο Όμερ Γιούρτσεβεν είναι ο αδιαμφισβήτητος MVP στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους Μπολόνια στο κατάμεστο ΟΑΚΑ. Ο Τούρκος σέντερ κυριάρχησε απόλυτα μέσα στο παρκέ, αποτελώντας τη βασική αιτία της σαρωτικής επικράτησης των «πρασίνων». Με εξαιρετικές εμφανίσεις σε άμυνα και επίθεση και οδήγησε την ομάδα του σε μια πολύτιμη νίκη.

Οι φίλαθλοι χειροκρότησαν την εντυπωσιακή παρουσία του, αναγνωρίζοντας την καθοριστική του συμβολή.

Πηγή: skai.gr

