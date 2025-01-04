Ο Τζο Μπάιντεν τιμά τους Λιονέλ Μέσι και Μάτζικ Τζόνσον με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο Λιονέλ Μέσι και ο Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον θα λάβουν το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας κατά τη διάρκεια τελετής, την ύψιστη δηλαδή τιμή για έναν πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα απονείμει την τιμή σε 19 από τα πιο διάσημα ονόματα της πολιτικής, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, των πολιτικών δικαιωμάτων, της υπεράσπισης των ΛΟΑΤΚΙ+ και της επιστήμης, όπως αναφέρει το ESPN.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι αποδέκτες έχουν «υποδειγματική συνεισφορά στην ευημερία, τις αξίες ή την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, την παγκόσμια ειρήνη ή άλλες σημαντικές κοινωνικές, δημόσιες ή ιδιωτικές προσπάθειες».

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν πιστεύει ότι οι μεγάλοι ηγέτες διατηρούν την πίστη, δίνουν σε όλους μια δίκαιη ευκαιρία και βάζουν την αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. Αυτοί οι δεκαεννέα είναι σπουδαίοι ηγέτες που έκαναν την Αμερική ένα καλύτερο μέρος. Είναι σπουδαίοι ηγέτες επειδή είναι καλοί άνθρωποι που έχουν συνεισφέρει εξαιρετικά στη χώρα τους και στον κόσμο», υπογραμμίζει ο Λευκός Οίκος και συνεχίζει:

«Ο Μέσι υποστηρίζει προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης για παιδιά σε όλο τον κόσμο μέσω του Ιδρύματος Leo Messi και υπηρετεί ως πρεσβευτής καλής θέλησης της UNICEF. Ο Τζόνσον Εκτός γηπέδου, είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος που υποστηρίζει τις υποβαθμισμένες κοινότητες μέσω του Ιδρύματός του Magic Johnson».

