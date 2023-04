Τρομακτικό ατύχημα στην Πορτογαλία: Αγωνιστικό αυτοκίνητο «πέταξε» και προσγειώθηκε στις κερκίδες - Δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο, όσο και τρομακτικό ατύχημα έλαβε χώρα σε αγώνα αυτοκινήτων στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας.



Κατά τη διάρκεια των δοκιμών του Porsche Sprint Challenge Iberica, ο οδηγός, Άλεξ Αρέια, έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού του οχήματος στην είσοδο μίας στροφής, με αποτέλεσμα να φύγει με πολύ μεγάλη ταχύτητα στα προστατευτικά λάστιχα.

This was during a practice session for Porsche Sprint Challenge Iberica, who are supporting the FIA World Endurance Championship this weekend 🤯pic.twitter.com/IESsH0yRK5