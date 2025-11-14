Με φόρα, αυτοπεποίθηση και το απόλυτο 4/4, η Ελλάδα Κ21 συνεχίζει ασταμάτητη την πορεία της στα προκριματικά, επικρατώντας 3-0 της Γεωργίας Κ21.

Το επιβλητικό 3-0 επί της Γεωργίας στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 4η αγωνιστική ήρθε για να επιβεβαιώσει την ποιότητα αυτής της φουρνιάς, που βαίνει ολοταχώς για το Euro 2027 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας.

Στην κορυφή του 6ου ομίλου το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη με 12 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση η επόμενη αντίπαλος της Εθνικής στις 18 Νοεμβρίου, η Βόρεια Ιρλανδία με 7 βαθμούς. Ακολουθεί η Γερμανία με 6 με ματς λιγότερο και η Γεωργία με 5.

Η Εθνική μας μπήκε στο πρώτο ημίχρονο λίγο νωθρά, με αρκετά λάθη στον άξονα, ενώ η Γεωργία μπήκε δυνατά, πίεζε ψηλά και προσπαθούσε να αιφνιδιάσει την ελληνική ομάδα. Στο 5' οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη μεγάλη φάση, όταν ο Ντάντιαν μπήκε από δεξιά στην περιοχή και έκανε παράλληλο γύρισμα, με τον Μπασιλάντζε να μην βρίσκει σωστά την μπάλα και να τη στέλνει άουτ.

Η Εθνική, όμως, άρχισε σιγά-σιγά να παίρνει μέτρα στο γήπεδο, στοχεύοντας κυρίως την αριστερή πλευρά της Γεωργίας και δημιουργώντας φάσεις με μεγάλη συχνότητα. Στο 9' ο Καλοσκάμης βρέθηκε μέσα στη μικρή περιοχή μετά από γύρισμα του Σμυρλή, αλλά ο Μπούκια έδιωξε πάνω στη γραμμή, με την μπάλα να βρίσκει και στο χέρι του, ενώ στο 17' ο Αλεξίου έβγαλε ωραία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Γκούμα, που γύρισε στον Πνευμονίδη, ο οποίος σούταρε πάνω στα σώματα.

Λίγα λεπτά αργότερα το τριγωνάκι Τζίμα, Καλοσκάμη και Γκούμα δημιούργησε ακόμη μια καλή στιγμή, αλλά το σουτ του τελευταίου πέρασε άουτ. Στο 24’ μια ακόμη συνεργασία από την αριστερή πλευρά έφερε τον Σμυρλή σε θέση βολής, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στο 31' μετά από κλέψιμο ψηλά, ο άσος του Παναιτωλικού εκτέλεσε άμεσα έξω από την περιοχή, με τον Μπερουασβιλι να μπλοκάρει.

Η πίεση της Εθνικής απέδωσε καρπούς στο 44', όταν ο Σμυρλής μπήκε στην περιοχή από αριστερά, τσίμπησε την μπάλα και κέρδισε πέναλτι από τον Μπούκια, με τον Τζίμα να εκτελεί δυνατά στη δεξιά γωνία και να ανοίγει το σκορ. Με κεκτημένη ταχύτητα η Εθνική μας πέτυχε και δεύτερο γκολ, καθώς στο 45+1' ο Καλογερόπουλος μετά από κόρνερ του Κοντούρη πήδηξε πιο ψηλά από όλους και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο κέντρο της εστίας, με τον Μπερουασβιλι να μην μπορεί να αντιδράσει.

Στο δεύτερο μέρος η Εθνική μπήκε όπως και στο πρώτο. Χωρίς ενέργεια, με αποτέλεσμα η Γεωργία να βρει τις πρώτες της φάσεις, ωστόσο όποτε χρειάστηκε να επέμβει ο Μπότης το έκανε με μεγάλη σιγουριά και έτσι η Ελλάδα κράτησε το μηδέν.

Ο Ταουσιάνης έκτοτε προχώρησε σε αλλαγές τόσο για να φρεσκάρει την ομάδα όσο και για να αντικατασταθεί ο Καλογερόπουλος που αποχώρησε υποβασταζόμενος. Στο 65' το σουτ του Κούτσια τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Μπερουασβίλι και λίγα λεπτά αργότερα ήρθε η μεγαλύτερη ευκαιρία της Γεωργίας να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Κεραμίτσης που είχε περάσει ως αλλαγή έκανε το πέναλτι, αλλά η εκτέλεση του Τσουλουκίτζε βρήκε το δεξί δοκάρι του Μπότη, η μπάλα κύλησε πάνω στη γραμμή της εστίας και έφυγε άουτ από την άλλη πλευρά με τα φάλτσα που πήρε.

Και αφού δεν μείωσε η Γεωργία, ήρθε ο Κεραμίτσης στο 78' να πάρει το αίμα του πίσω, κλειδώνοντας το τέταρτο τρίποντο της Εθνικής μας σε αυτήν την προκριματική φάση. Ο Γκούμας εκτέλεσε το φάουλ, ο αμυντικός της Πογκόν κέρδισε άπαντες στον αέρα και διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Παραλίγο ο Καλοσκάμης να πετύχει και 4ο γκολ για την Εθνική μας, αλλά το σουτ του μέσα από την περιοχή βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η ενδεκάδα της Εθνικής:

Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος (58' Κάτρης), Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (65' Κεραμίτσης), Καλοσκάμης, Γκούμας (80' Μπρέγκου), Πνευμονίδης (58' Παπακανέλλος), Σμυρλής, Τζίμας (65' Κούτσιας).

