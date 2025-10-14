Η Εθνική Ελπίδων κατάφερε σε ακόμα μια ζόρικη εξόρμηση να βγάλει «μέταλλο» νικητή, να δείξει υπομονή, επιμονή, συγκέντρωση και να γευτεί τους καρπούς της προσπάθειας που κατέβαλε, φτάνοντας στο 1-0 επί της Λετονίας στη Ρίγα για τα προκριματικά του Euro u-21 2027.

Μετά την πρεμιέρα και το 5-0 επί της Μάλτας, ακολούθησε το τρομερό 3-2 επί των Γερμανών στην Ιένα και τώρα, στη Ρίγα, η «γαλανόλευκη», αν και ήταν αρκετά μουδιασμένη στο πρώτο ημίχρονο, τελικά φεύγει από τη Λετονία με όλους τους βαθμούς, χάρη σε γκολ του Τζίμα.

Οι διεθνείς μας έχασαν ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους σε σχέση με το πρώτο μέρος και τελικά το διαγώνιο τελείωμα του φορ της Μπράιτον στο 83o λεπτό διαμόρφωσε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Πηγή: skai.gr

