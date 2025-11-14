Η συνέντευξη του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Γιάννη Αλαφούζου, στο «MONOBALA»

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, έρχεται στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Monobala» μια μεγάλη συνέντευξη.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος αναλύει το πλάνο του για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου και απαντάει για όσα συνέβησαν στο παρελθόν.

Στο studio, μαζί με τον πρόεδρο του Τριφυλλιού θα βρίσκονται δημοσιογράφοι από τα κορυφαία αθλητικά Μέσα της χώρας, υποβάλλοντας τα ερωτήματά τους.

Συντονίζει ο Πάνος Βόγλης.

Δείτε το trailer:

