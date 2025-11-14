Λογαριασμός
Η μεγάλη συνέντευξη του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Γιάννη Αλαφούζου, στην εκπομπή «MONOBALA»

Κυριακή 16 Νοεμβρίου στις 21.30 ζωντανά στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.15, στον ΣΚΑΪ, η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου

Η συνέντευξη του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Γιάννη Αλαφούζου, στο «MONOBALA»

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, έρχεται στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Monobala» μια μεγάλη συνέντευξη.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος αναλύει το πλάνο του για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου και απαντάει για όσα συνέβησαν στο παρελθόν.

Στο studio, μαζί με τον πρόεδρο του Τριφυλλιού θα βρίσκονται δημοσιογράφοι από τα κορυφαία αθλητικά Μέσα της χώρας, υποβάλλοντας τα ερωτήματά τους.

Συντονίζει ο Πάνος Βόγλης.

Δείτε το trailer:

