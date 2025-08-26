Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 25 ποδοσφαιριστές ενόψει της πρεμιέρας της Εθνικής Ομάδας στα προκριματικά του U21 EURO 2027 απέναντι στην Μάλτα στο Centenary Stadium του Ta' Qali (09/09, 20:00).

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Τερματοφύλακες: Νίκος-Νέστορας Μπότης, Αλέξανδρος Τσομπανίδης, Γιώργος Καρακασίδης.

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος-Μάριος Κάτρης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Δαυίδ Γαλιάτσος, Μάριος Σινανάϊ, Νόα Άλλεν.

Μέσοι: Θεοφάνης Μπακούλας, Βαγγέλης Νικολάου, Αργύρης Λιατσικούρας, Κωνσταντίνος Γκούμας, Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.

Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Δημήτρης Χατσίδης, Αντώνης Παπακανέλλος, Σταύρος Πνευμονίδης, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Γιάννης Μπόκος.

