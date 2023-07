Τρελάθηκε με την έλευση του Μέσι στο Μαϊάμι ο «The Rock»: «Θα τον βλέπω κάθε μέρα»

Ξετρελαμένος με την έλευση του Λιονέλ Μέσι στο Μαϊάμι για λογαριασμό της Ίντερ δηλώνει ο γνωστός ηθοποιός Ντουέιν Τζόνσον!

Ο The Rock όπως είναι πολύ απλά γνωστός, ανέφερε πως έχει αγοράσει κάθε εισιτήριο για τους αγώνες της ομάδας στο MLS. Παράλληλα, υποστήριξε πως το γεγονός ότι είναι κάτοικος Μαϊάμι τον κάνει ακόμη πιο… χαρούμενο αφού θα βλέπει τον Αργεντινό σούπερ σταρ κάθε ημέρα.

«Η είδηση της μεταγραφής του Μέσι στο Μαϊάμι είναι ίσως η πιο ευχάριστη είδηση που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Θα βλέπω τον Λέο κάθε εβδομάδα. Έχω κλείσει εισιτήρια για όλους τους αγώνες που θα παίξει. Δεν θα χάσω κανέναν αγώνα του», ανέφερε ο Ντουέιν Τζόνσον σε δηλώσεις του.

Ο Μέσι αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι, αφού αποφάσισε να μην περιμένει την Μπαρτσελόνα και να δοκιμάσει την τύχη του στο MLS.

Dwayne Johnson [The Rock]: The news of Messi's move to Miami is probably the happiest news I've seen in recent years. I'll see Leo every week. I've booked tickets for all the matches he's going to play. I won't miss any of his matches. pic.twitter.com/MK3w7SlHL6