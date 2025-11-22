Basket league: Χωρίς ενέργεια στη Μύκονο ο Παναθηναϊκός, νίκησε 65-78

Με κορυφαίους τους Κέντρικ Ναν και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, ο Παναθηναϊκός λύγισε 78-65 την ανταγωνιστική Μύκονο Betsson και συνέχισε το σερί νικών του στη Stoiximan GBL.

Οι πρώτοι πόντοι στο ματς ήρθαν από λέι απ του Άπλμπι στον αιφνιδιασμό (2-0), ενώ ο Σαμοντούροφ έβαλε το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού με κάρφωμα για το 2-2. Ο Μουρ ευστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα (8-2), πριν ο Φαρίντ τελειώσει μία φάση από κοντά για το 8-4. Ο Καλαϊτζάκης μείωσε με ωραία κίνηση (8-6), με τον Καββαδά να βάζει τρία συνεχόμενα καλάθια για το 14-11. Ο Μήτογλου μείωσε μετά από επιθετικό ριμπάουντ (14-13), με τον Καββαδά να συνεχίζει να κυριαρχεί στη ρακέτα γράφοντας το 19-13. Ο Ναν μείωσε με σουτ τριών πόντων και διαμόρφωσε το 19-16 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με μακρινό σουτ του Μάντζαρη (22-16), ενώ ο Ρέι διαμόρφωσε το +8 υπέρ των γηπεδούχων (24-16). Ο Ναν έδωσε λύση με διπλή προσπάθεια, όμως ο Γερομιχαλός απάντησε άμεσα για το 26-18. Ο Σλούκας δημιούργησε ωραία για το κάρφωμα του Σαμοντούροφ (26-20), με τον Σκουλίδα να ευστοχεί από κοντά για το 28-20. Ο Μουρ έκανε διψήφια τη διαφορά (30-20), με τον Σλούκα να μειώνει με σημαντικό τρίποντο για το 30-23. Ο Σαμοντούροφ με συνεχόμενα καλάθια έφερε πιο κοντά τον Παναθηναϊκό (32-28), με τους Μουρ και Κουζέλογλου να σκοράρουν με όμορφες ενέργειες για το 34-30. Μετά από ωραία κυκλοφορία μπάλας, ο Φαρίντ έφερε το ματς στο καλάθι (34-32), με τον Σορτς να ισοφαρίζει σε 34-34 μετά από δικό του κλέψιμο. Μετά από ένα διάστημα με ένταση, σκληρές μονομαχίες και τεχνικές ποινές, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 39-39.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με συνεχόμενα καλάθια του Φαρίντ και του Σαμοντούροφ για το προβάδισμα του Παναθηναϊκού (41-43). Ο Ναν ευστόχησε σε δύο βολές (41-45), με τον Κάναντι να δίνει λύση στη Μύκονο με τρίποντο (46-47). Μετά από συνεχόμενες άστοχες επιθέσεις των δύο ομάδων, ο Ρογκαβόπουλος έσπασε την… γκίνια με δύο βολές για το 46-49. Ο Ναν με λέι απ στο τρανζίσιον ανέβασε τη διαφορά (46-51), με τους γηπεδούχους να σκοράρουν μετά από ώρα με τον Άπλμπι για το 48-51. Ο Σορτς πήγε στο καλάθι και απάντησε (48-53), με τον Κάναντι να ευστοχεί για τρεις και να γράφει το 51-53. Ο Σορτς βρήκε στόχο σε σουτ μέσης απόστασης (51-55), με τον Σαμοντούροφ να ευστοχεί σε δύο βολές για το 51-58 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Φαρίντ ανέβασε κι άλλο τη διαφορά μετά από επιθετικό ριμπάουντ, γράφοντας το 51-60. Η Μύκονος μείωσε με βολές του Μουρ και τρίποντο του Κάναντι (56-60), με τους Σορτς και Μουρ να ανταλλάζουν τρίποντα για το 60-63. Ο Ναν ευστόχησε και αυτός από μακριά (60-66), με τον Μήτογλου να βάζει ένα σουτ μέσης απόστασης για το 60-68. Ο Ναν τελείωσε τη φάση από κοντά μετά την ασίστ του Σορτς (60-70), ενώ με λέι απ ανέβασε τη διαφορά στο +12 υπέρ του Παναθηναϊκού (60-72). Ο ίδιος με κλέψιμο και καλάθι στον αιφνιδιασμό τέλειωσε ουσιαστικά το ματς, γράφοντας το 62-76, με τους «πράσινους» να παίρνουν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 39-39, 51-58, 65-78.

