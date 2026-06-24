Οι Γκανέζοι ειρωνεύονται τους χειριστές του VAR: «Είχαν πάει μάλλον για καφέ»

Η Γκάνα και η Αγγλία αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 την Τρίτη για τη δεύτερη αγωνιστική του 6ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένα παιχνίδι όπου τα «Τρία Λιοντάρια» είχαν συντριπτική κατοχή μπάλας (79%), χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν δίχτυα.

Οι «Μαύροι Αστέρες» αισθάνθηκαν αδικημένοι από τη διαιτησία, καθώς διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι που δεν καταλογίστηκε υπέρ του Πρινς Αντού σε μαρκάρισμα του Έζρι Κόνσα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Λίγο νωρίτερα, ο Αντού είχε συγκρουστεί με τον τερματοφύλακα Τζόρνταν Πίκφορντ, με τον διαιτητή να καταλογίζει φάουλ υπέρ της Αγγλίας.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, ο Κεϊρόζ σχολίασε με ειρωνική διάθεση:

«Δεν είμαι σίγουρος ότι το VAR λειτουργεί ακόμη σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Υπάρχει ακόμη VAR; Έχω αμφιβολίες, γιατί χάθηκε ένα καθαρό πέναλτι υπέρ της Γκάνας απέναντι στην Αγγλία.»

Ο Πορτογάλος προπονητής συνέχισε λέγοντας:

«Είχαμε τις ευκαιρίες μας και η Αγγλία στάθηκε τυχερή. Για άλλη μία φορά το VAR πήγε για καφέ. Θα ήθελα κι εγώ να πηγαίνω για καφέ πού και πού, αλλά ήταν καθαρό πέναλτι και κόκκινη κάρτα.»

Παρά τα παράπονά του, ο Κεϊρόζ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα δίκαιο:

«Η Αγγλία είχε περισσότερη ώρα την μπάλα, εμείς όμως παλέψαμε περισσότερο και δημιουργήσαμε τις δικές μας ευκαιρίες. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες μπορούν να είναι ικανοποιημένες με την ισοπαλία.»

Κατά τη διάρκεια του αγώνα υπήρξε επίσης ένταση ανάμεσα στον Κεϊρόζ και τον Τζουντ Μπέλινγχαμ μετά από δυνατό μαρκάρισμα του Άγγλου μέσου στον Τζερόμ Οπόκου. Ο παίκτης της Αγγλίας υποβάθμισε το περιστατικό, τονίζοντας πως επρόκειτο απλώς για τη «ζέση του αγώνα».

Ο Κεϊρόζ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Μπέλινγχαμ χρησιμοποίησε άσχημη έκφραση, ενώ ο ίδιος προσπαθούσε να του επισημάνει ότι το μαρκάρισμα θα μπορούσε να είχε τιμωρηθεί ακόμη και με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Μετά από δύο αγωνιστικές, τόσο η Γκάνα όσο και η Αγγλία παραμένουν σε καλή θέση για την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου με 48 ομάδες. Η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τον Παναμά το Σάββατο στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, ενώ η Γκάνα θα αναμετρηθεί με την Κροατία την ίδια ημέρα στη Φιλαδέλφεια.

Πηγή: skai.gr

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