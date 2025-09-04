Ο 53χρονος οδηγός που έπεσε πάνω σε οπαδούς της Λίβερπουλ, κατά την παρέλαση για τον τίτλο, αρνήθηκε και τις 31 κατηγορίες που του αποδίδονται.

Υπενθυμίζεται πως με το αυτοκίνητό του και αφού ακολούθησε ασθενοφόρο που... άνοιγε τον δρόμο στην περιπολία, πάτησε γκάζι κι έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος σε πολύ κεντρικό σημείο, τη μέρα του parade της Λίβερπουλ στους δρόμους της πόλης για την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος της Premier League.

Εκείνη τη μέρα, 134 άτομα τραυματίστηκαν, αλλά όλοι, είτε χρειάστηκαν μακρά νοσηλεία είτε σύντομη, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και είναι υγιείς…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.