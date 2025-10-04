Άφησε στον τόπο τη Λίβερπουλ στο 96' η Τσέλσι! Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, έπαιξε... μονότερμα τους «κόκκινους» σε ολόκληρο το ματς και με λυτρωτή τον Εστεβάο στις καθυστερήσεις επικράτησε 2-1, για την 7η αγωνιστική της Premier League και υποχρεώνοντας την ομάδα του Άρνε Σλοτ στην τρίτη σερί ήττα της!

Πληθωρική εμφάνιση από τους Λονδρέζους που μένουν απλώς... ικανοποιημένοι από το σκορ καθώς θα μπορούσαν να είχαν δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους βάσει εικόνας!

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη της Τσέλσι απέναντι στη Λίβερπουλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και... γκρέμισμα από την κορυφή για την ομάδα του Μερσεϊσάιντ, που μετά την ήττα από την Κρίσταλ Πάλας την προηγούμενη αγωνιστική και το «βατερλώ» στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Γαλατάσαραϊ, μπαίνουν σε εσωστρέφεια και είναι πλέον στο -1 από την Άρσεναλ.

Ο Καϊσέδο με τηλεκατευθυνόμενο σουτ έβαλε στο 14' μπροστά την Τσέλσι, ενώ στο 39' ο διαιτητής και το VAR έκλεισαν τα μάτια σε πεντακάθαρο πέναλτι επάνω στον Γκαρνάτσο.

Η Λίβερπουλ στο δεύτερο μέρος και κόντρα στη ροή του ματς, κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης με τον Χάκπο να αξιοποιεί την υπέροχη ασίστ του Ίσακ για το 1-1.

Από το σημείο εκείνο και έπειτα το ντέρμπι μετατράπηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, με το γήπεδο να... γέρνει και την Τσέλσι να χάνει τη μια ευκαιρία πίσω από την άλλη. Στο 90'+2' ο Έντσο Φερνάντες, λίγο έλειψε να χρηστεί σκόρερ, αλλά η κεφαλιά του κατέληξε στο δοκάρι του Μαμαρντασβίλι και έφυγε άουτ.

Η λύση ήρθε στο 90'+6' όταν o Koυκουρέγια, βρήκε με φοβερή ασίστ τον Εστεβάο, που με προβολή έγραψε το 2-1 που φέρνει την Τσέλσι στους 11 βαθμούς και την 6η θέση, μετά από δυο σερί ήττες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.