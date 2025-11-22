Σε μια σημαντική διευκρίνιση προχώρησε η εταιρεία ALPHA SPORTS GROUP, ιδιοκτησίας του Αριστοτέλη Μυστακίδη η οποία και θα εμφανίζεται τυπικά ως η ιδιοκτήτρια εταιρεία των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αυτή απαντά στη χθεσινή της ΚΑΕ και αναφέρει ότι θα καλύψει όλα τα νόμιμα χρέη της ΚΑΕ, αλλά όταν –και εάν όπως τονίζει- αποκτήσει και τυπικά τις μετοχές.

«Οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ πρέπει να πληρωθούν από την ΚΑΕ», αναφέρει νωρίτερα.

Αναλυτικά η επιστολή:

«ΠΡΟΣ: ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Όπως θα έχετε διαπιστώσει οι πωλητές των μετοχών απαιτούν την άμεση πληρωμή υποχρεώσεων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από εμάς, κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τη δομή της μεταξύ μας συμφωνίας. Μάλιστα σε τρίτο, προσωπικό λογαριασμό. Οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ πρέπει να πληρωθούν από την ΚΑΕ.

Έχουμε διαβεβαιώσει τους πωλητές και ρητώς διασφαλίζουμε με την παρούσα αλληλογραφία ότι, όταν και αν αναλάβουμε τον έλεγχο της ΚΑΕ, θα πληρώσουμε όλες τις ΝΟΜΙΜΕΣ υποχρεώσεις.

Το όνειρό μας είναι να δούμε τον ΠΑΟΚ να μεγαλουργεί ξανά, και ήδη έχουμε προϋπολογίσει κι έχουμε έτοιμες τις επενδύσεις για την ενίσχυση της ομάδας με νέους παίκτες και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του PAOK Sports Arena (Παλατάκι).

M’ εκτίμηση,

ALPHA SPORTS GROUP»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.