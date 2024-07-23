Τοροσίδης-Σαλπιγγίδης συνεργάτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική - Πόστο στις μικρές Εθνικές ο Δημήτρης Παπαδόπουλος

Νέα εποχή, νέα πρόσωπα στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου!

Όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Σωτήρης Ταμπάκος, πόστο στη «γαλανόλευκη» αναλαμβάνουν Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης, καθώς θα είναι άμεσοι συνεργάτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος, θυμίζουμε, θα είναι ο νέος προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, αφού υπάρχει συμφωνία με τον Μάκη Γκαγκάτση εδώ και καιρό και σύντομα θα ανακοινωθεί.

Ουσιαστικά, Τοροσίδης και Σαλπιγγίδης (που ασχολείται για πρώτη φορά με το ποδόσφαιρο μετά την απόσυρσή του το 2015) θα αντικαταστήσουν Κώστα Κωνσταντινίδη και Τάκη Φύσσα. Ο Κωνσταντινίδης αποτέλεσε τον τεχνικό διευθυντή των Εθνικών Ομάδων, ενώ ο Φύσσας είχε το πόστο του αθλητικού διευθυντή της Εθνικής Ανδρών. Η τάση, όπως είχε γνωστό, ήταν να υπάρξει τεχνικός διευθυντής των Εθνικών Ομάδων, αλλά με έμφαση από την Ελπίδων και κάτω, ενώ στην Ανδρών ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να έχει το απόλυτο κουμάντο, έχοντας στο πλευρό του δύο στενούς συνεργάτες.

Επίσης, όπως τόνισε ο ρεπόρτερ, πόστο αναλαμβάνει και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο οποίος θα είναι συντονιστής στις μικρές Εθνικές, αλλά και τα γυναικεία τμήματα.

