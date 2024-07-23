Κοντά στα 20 εκατ. ευρώ το μπάτζετ του Ολυμπιακού με Βεζένκοφ

Αρκετά ανεβασμένο σε σχέση με την περασμένη περίοδο θα είναι την ερχόμενη σεζόν το μπάτζετ του Ολυμπιακού. Η επικείμενη επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έμεινε χθες ελεύθερος από τους Ράπτορς και μετά την παρέλευση 48ωρου θα μπορεί να υπογράψει στους «ερυθρόλευκους», φέρνει τον προϋπολογισμό μόνο για τους «καθαρούς» μισθούς των παικτών κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.

Ο Βούλγαρος διεθνής έχει συμφωνήσει για 4+1 χρόνια με τις ετήσιες αποδοχές του στα 3,5 εκατ. ευρώ και θα έχει με διαφορά το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ομάδα.

Όμως από εκεί και πέρα, απολαβές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ το χρόνο έχουν οι Μουστάφα Φαλ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και πλέον ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που επίσης επέστρεψε.

Παράλληλα, επταψήφιο αριθμό συμβολαίου ή στα… όρια αυτού έχουν οι Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, Τόμας Γουόκαπ, Κώστας Παπανικολάου, Λούκα Βιλντόσα, αλλά και ο Άλεκ Πίτερς μετά την αναπροσαρμογή. Λίγο πιο κάτω στην κλίμακα είναι (μεταξύ μισού και ενός εκατομμυρίου ευρώ) οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Φίλιπ Πετρούσεφ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης αλλά και ο Ίγκνας Μπραζντέικις (που ακόμη δεν έχει φύγει), ενώ κάτω από το μισό εκατομμύριο ευρώ είναι οι Μόουζες Ράιτ και Ναζ-Μήτρου Λονγκ.

Αν σε όλα αυτά τα ποσά προστεθεί και το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, το… μισθολόγιο του Ολυμπιακού για τη νέα περίοδο αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ και είναι με διαφορά το μεγαλύτερο μετά τη σεζόν 2009/2010, όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν παίκτες με τεράστια κασέ, όπως οι Τζος Τσίλντρες, Λίνας Κλέιζα, Θοδωρής Παπαλουκάς, Νίκολα Βούιτσιτς, Μίλος Τεόντοσιτς, Γιάννης Μπουρούσης και Σοφοκλής Σχορτσανίτης.

Θα πρέπει να περιμένουμε, πάντως, να δούμε πώς θα κλείσει το ρόστερ, καθώς μετά την επιστροφή του Βεζένκοφ πέραν του Μπραζντέικις είναι πιθανή και η αποχώρηση του Πετρούσεφ (για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Ερυθρός Αστέρας αλλά ίσως προκύψουν κι άλλοι μνηστήρες), ενώ δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γίνει κάποια τελευταία προσθήκη, ειδικά αν υπάρξει κι άλλη αποχώρηση (π.χ. λόγω του ενδιαφέροντος της Μονακό για τον Σακίλ ΜακΚίσικ, που ακόμη δεν έχει μετουσιωθεί σε επαφή με τους Πειραιώτες).

