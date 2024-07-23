Champions League: Στο δρόμο για τα επτά τελευταία εισιτήρια

Επτά εισιτήρια είναι υπό διεκδίκηση για τη νεοσύστατη League Phase του Champions League και η... μάχη συνεχίζεται σήμερα και αύριο με τα πρώτα παιχνίδια του β' προκριματικού γύρου. Ο ΠΑΟΚ κάνει την Τετάρτη το πρώτο βήμα συποδεχόμενος στην Τούμπα την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
Σήμερα (23/7) και την Τετάρτη (24/7) είναι προγραμματισμένες οι 14 πρώτες συναντήσεις-11 και τρεις αντίστοιχα-, σε αυτό το δεύτερο βήμα της δεύτερο βήμα του UCL, μιας μακράς διαδρομής που θα διαρκέσει έως τις 31 Μαίου, βραδιά του τελικού στην «Allianz Arena» του Μονάχου.
Είναι η 70η σεζόν της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης και η 33η από τότε που μετονομάστηκε σε Champions League, αλλά και η πρώτη με τη νέα μορφή, που μετά την προκριματική της φάση θα έχει έναν όμιλο με 36 ομάδες.
Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων του Β' προκριατικού γύρου στο Champions League:
Τρίτη 23/7
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-RFS (Λετονία)
Πανεβέζις (Λιθουανία)-Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία)
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)-Πετροκούμπ (Μολδαβία)
Μάλμε (Σουηδία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)
Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Δε Νιού Σέιντς (Ουαλία)
UE Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)-Μίντιλαντ (Δανία)
Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Παρτιζάν (Σερβία)
Λουγκάνο (Ελβετία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)
Τετάρτη 24/7
ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία)
Τσέλιε (Σλοβενία)-Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)
* Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 30 και 31 Ιουλίου
