Παναθηναϊκός: Ο «super» Μήτογλου για Παναθηναϊκό και Εθνική

Ο Παναθηναϊκός για να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης χρειάστηκε κάποιους παίκτες «γρανάζια» σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ένας από αυτούς καθώς τράβηξε… πολύ κουπί στην κανονική διάρκεια της Euroleague αλλά και στα playoffs. Οι τραυματισμοί του Χουάντσο έκαναν τον Έλληνα φόργουορντ να κάνει… υπερωρίες στο παρκέ.

Διαβάστε αναλυτικά στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.