Το «ευχαριστώ» του Βρούτση στον Μπακασέτα

«Ευχαριστώ πολύ τον αρχηγό της Εθνικής μας ομάδας, Τάσο Μπακασέτα, που στηρίζει και ενδυναμώνει την προσπάθειά μας να απομονώσουμε τις παραβατικές συμπεριφορές από τα ελληνικά γήπεδα. Με συμμάχους τους ίδιους τους αθλητές μας θα τα καταφέρουμε!», αναφέρει σε ανάρτησή του, στο twitter, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Ευχαριστώ πολύ τον αρχηγό της Εθνικής μας ομάδας 🇬🇷 ⚽️ Τάσο Μπακασέτα που στηρίζει και ενδυναμώνει την προσπάθειά μας να απομονώσουμε τις παραβατικές συμπεριφορές από τα ελληνικά γήπεδα. Με συμμάχους τους ίδιους τους αθλητές μας θα τα καταφέρουμε! https://t.co/iuXwHorF7X March 13, 2024

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του αρχηγού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου Τάσου Μπακασέτα.

«Θεωρώ ότι τα καινούργια μέτρα που επέβαλε και ο υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, είναι μια καλή αρχή, το να υπάρχουν τόσο αυστηρά μέτρα, να τιμωρούνται οι ομάδες. Πέφτει μια φωτοβολίδα; Τιμωρία. Θα υπάρχει και η ταυτοποίηση των φιλάθλων μέσα από το gov, με τις κάρτες κ.λπ., και θεωρώ ότι θα είναι πιο εύκολο και για την κυβέρνηση και για τον αθλητισμό», τόνισε ο αρχηγός της Εθνικής σε συνέντευξή του στην Καθημερινή.

«Όλο αυτό θα βγάζει έξω αυτούς που επανειλημμένα δημιουργούν προβλήματα ή τοξικές καταστάσεις, δεν θα μπορούν να μπαίνουν στα γήπεδα, να παρακολουθήσουν αγώνες και θα μπορούν να τους κυνηγήσουν και ποινικά. Έπειτα χρειάζονται πολλά πράγματα. Και σε επίπεδο κοινωνίας και επένδυσης στον αθλητισμό. Πρέπει να κάνουμε τον κόσμο να θέλει να έρθει στο γήπεδο. Έχουμε γήπεδα στην Ελλάδα στα οποία δεν πάει ο κόσμος με την καρδιά του», συμπλήρωσε ο Τάσος Μπακασέτας.

«Όλες οι χώρες έχουν περάσει από τέτοιες καταστάσεις. Λέμε για την Αγγλία ότι τώρα είναι όλα καλά, όμως παλιότερα εκεί σκοτώνονταν κάθε μέρα», σημείωσε ο διεθνής ποδοσφαιριστής, ενώ επισήμανε ότι «ο καθένας οφείλει να δουλέψει με τον εαυτό του και να λύσει ό,τι χρειάζεται. Γιατί θεωρώ ότι τον αθλητισμό και το γήπεδο το βλέπουμε πιο πολύ σαν ξέσπασμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος μπορεί στο τρίτο λεπτό να βρίζει αισχρά. Αυτό δείχνει ότι κάτι κουβαλάει μέσα του και αυτός είναι ο τρόπος που ξεσπά».

H Ελλάδα έχει ανάγκη να δει την εθνική μας ομάδα σε μεγάλη διοργάνωση μετά από χρόνια

«Η Ελλάδα έχει ανάγκη να δει την εθνική μας ομάδα σε μεγάλη διοργάνωση μετά από χρόνια. Περάσαμε πάρα πολλά εμείς οι παίκτες, πολλές απογοητεύσεις, και τώρα είναι η ευκαιρία μας. Έτσι το βλέπω. Είμαστε συγκεντρωμένοι και διψασμένοι. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η κλήση στην Εθνική για να μαζευτούμε, να είμαστε παρέα, να προπονούμαστε σκληρά, να λέμε τα αστεία μας, να παίζουμε», σημείωσε ο Τάσος Μπακασέτας.

Στα play offs θα γίνουν σοβαρές μάχες

Αναφερόμενος στα play offs της Super League, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού τόνισε: «Μου αρέσει που είναι έτσι αμφίρροπο το πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός τώρα παρουσιάζει ένα διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το πώς ήταν πριν από δύο και τρεις εβδομάδες και θεωρώ ότι στα play offs θα γίνουν σοβαρές μάχες ανάμεσα στις ομάδες, όλες οι ομάδες είναι καλές. Και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν καλή ομάδα, και εμείς είμαστε πολύ καλή ομάδα. Θα έχουμε ωραία ντέρμπι σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.