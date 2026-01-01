Το αντίο από καρδιάς του Τσάβες στον Παναιτωλικό: «Θα είστε πάντα οικογένεια»

Με λόγια γεμάτα συναίσθημα και ευγνωμοσύνη, ο Λούκας Τσάβες αποχαιρέτησε τον Παναιτωλικό και το Αγρίνιο, βάζοντας τέλος σε μια διετία που τον σημάδεψε τόσο αγωνιστικά όσο και προσωπικά.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας, που αγαπήθηκε όσο λίγοι από την εξέδρα και αποτέλεσε βασικό στήριγμα της ομάδας, μίλησε για «οικογένεια», για σεβασμό και για αναμνήσεις που θα τον συνοδεύουν για πάντα.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση, ευχαρίστησε τη διοίκηση, τους συμπαίκτες, τους ανθρώπους του συλλόγου και τους φιλάθλους, τονίζοντας πως το Αγρίνιο θα έχει για πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά της οικογένειάς του.

Αναλυτικά:

«Μετά από δύο χρόνια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον Παναιτωλικό, τους οπαδούς του και το Αγρίνιο. Ήταν προνόμιο να φορέσω αυτή τη φανέλα και να είμαι ένας από τους αρχηγούς της ομάδας. Θα είμαι πάντα ευγνώμων για την ευκαιρία να παίξω στην Ευρώπη.

Μακάρι να μην είχε έρθει αυτή η μέρα και να μπορούσα να μείνω στον σύλλογο, ειδικά γνωρίζοντας όλη την προσπάθεια που κατέβαλαν για να με κρατήσουν εδώ, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να φύγω.

Παίρνω μαζί μου τις καλύτερες αναμνήσεις από όλους. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, τους προπονητές τερματοφυλάκων, το ιατρικό επιτελείο, τους υπεύθυνους φανέλας, τους διευθυντές και τον κ. Κωστούλα για αυτά τα δύο χρόνια, που είχαν τα πάνω και τα κάτω τους, αλλά ήμασταν πάντα μαζί ως οικογένεια, κάτι σημαντικό που σε κάνει να νιώθεις αυτός ο σύλλογος: σαν οικογένεια.

Προς τους οπαδούς, σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη που μας δώσατε σε κάθε αγώνα, εντός και εκτός έδρας, ταξιδεύοντας ανεξάρτητα από τις συνθήκες, τον καιρό ή την απόσταση. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για όλη την αγάπη και την υποστήριξη που μου δείξατε από την ημέρα που έφτασα μέχρι τον τελευταίο μου εντός έδρας αγώνα, όπου με χειροκροτήσατε όρθιοι και φτιάξατε ένα πανό για μένα, γνωρίζοντας ότι ήταν ο τελευταίος μου αγώνας, και με αποχαιρετήσατε με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ, ξεχνώντας ακόμη και το σκορ. Αυτή η μέρα θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου.

Σε όλους στο Αγρίνιο, σας ευχαριστώ που πάντα φερθήκατε στην οικογένειά μου και σε εμένα με τόση αγάπη και, πάνω απ’ όλα, με σεβασμό, προσπαθήσατε να μας βοηθήσετε και να μας κάνετε να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.

Θα κατέχετε πάντα μια σημαντική θέση στην οικογένειά μας, επειδή το Αγρίνιο είναι το μέρος όπου γεννήθηκε η κόρη μας και θα είστε για πάντα στις καρδιές μας.

Φεύγουμε χαρούμενοι για όλα όσα βιώσαμε τα τελευταία δύο χρόνια και για όλους τους ανθρώπους που γνωρίσαμε. Ελπίζω η ζωή και το ποδόσφαιρο να μας φέρουν ξανά κοντά.

Από τώρα και στο εξής, όπου κι αν βρισκόμαστε, θα έχετε πάντα τρεις ακόμη Warriors να σας στηρίζουν. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Μάρκο Μαρκόφσκι και τον Μάκη Μπελεβώνη, δύο υπέροχους ανθρώπους και σκληρά εργαζόμενους στον σύλλογο.

Ήταν χαρά μου που συνεργάστηκα μαζί σας και σας ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια που δώσατε σε εμένα και την οικογένειά μου σε όλα όσα χρειαζόμασταν.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

Οικογένεια Τσάβες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.