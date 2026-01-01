Σε βαθιά κρίση έχει εισέλθει το ποδόσφαιρο της Γκαμπόν μετά τον πρόωρο και απογοητευτικό αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από τη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Η κυβέρνηση της χώρας αντέδρασε με σκληρό τρόπο, ανακοινώνοντας την αναστολή λειτουργίας της εθνικής ομάδας μέχρι νεωτέρας, τη διάλυση ολόκληρου του τεχνικού επιτελείου και τον αποκλεισμό δύο ιστορικών μορφών του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Ο λόγος για τον αρχηγό Μπρούνο Εκουελέ Μανγκά, τον πιο πολυεμφανιζόμενο παίκτη στην ιστορία της Γκαμπόν με 105 συμμετοχές, και τον Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών με 41 γκολ. Και οι δύο τέθηκαν εκτός εθνικής ομάδας με κυβερνητική απόφαση, σε μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει σοκ στο αφρικανικό ποδόσφαιρο.

Η Γκαμπόν τερμάτισε τελευταία στον 6ο όμιλο, γνωρίζοντας τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες. Το αποκορύφωμα ήρθε στο τελευταίο ματς απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού, όπου ενώ προηγήθηκε με 2-0, κατέρρευσε αγωνιστικά και δέχθηκε τρία γκολ, χάνοντας τελικά με 3-2 για τον οριστικό αποκλεισμό. Η εικόνα αυτή χαρακτηρίστηκε «ντροπιαστική» από την κυβέρνηση, σε ανακοίνωση που διαβάστηκε στην εθνική τηλεόραση.

Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τιερί Μαγιούμα, παλαίμαχος διεθνής με περισσότερες από 30 συμμετοχές, αποχωρεί από τη θέση του μετά τη διάλυση του τεχνικού τιμ. Η κυβέρνηση κάλεσε επίσης την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γκαμπόν «να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της».

Η κρίση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη δύσκολη περίοδο, καθώς τον Νοέμβριο η Γκαμπόν έχασε και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά τις οκτώ νίκες στα προκριματικά. Το μέλλον της εθνικής ομάδας μοιάζει πλέον πιο αβέβαιο από ποτέ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.