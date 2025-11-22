Επιβίωσε στο θρίλερ της Τρίπολης ο Παναιτωλικός! Σε ένα εξαιρετικό ματς, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, έβλεπε κάθε προσπάθεια της να σταματά πάνω στον απίθανο Νίκο Παπαδόπουλο, βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον Asteras AKTOR με πλασεδάρα του Κετού, αλλά με λυτρωτή τον Αγκίρε στο 88' έφυγε με το 1-1 από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Απίστευτη εμφάνιση από τον τερματοφύλακα του Asteras AKTOR που έπιασε πέναλτι του Ενκολολό, αλλά και το ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ σε δυο ακόμη περιπτώσεις, διατήρησε ανέπαφη την εστία του, δίχως να το καταφέρει και στην εξ επαφής κεφαλιά του Αγκίρε που χάρισε τον βαθμό στους Αγρινιώτες.

Στην 9η θέση με 12 βαθμούς ο Παναιτωλικός που την επόμενη αγωνιστική θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο, ενώ ο Αστέρας είναι 11ος με οκτώ βαθμούς και ταξιδεύει στο Περιστέρι για ματς με τον Ατρόμητο.

Έξαλλος στο φινάλε ο αρχηγός των Αρκάδων, Νίκος Καλτσάς, καθώς διαμαρτυρόμενος για το γκολ της ισοφάρισης, λίγο έλειψε να ξεπεράσει το όριο με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Στο μυαλό των κόουτς:

Mε το 4-2-3-1 παρέταξε τον Asteras AKTOR ο Κρις Κόλμαν. O Παπαδόπουλος στην εστία είχε μπροστά του τετράδα με Φερνάντεθ, Τριανταφυλλόπουλο, Ιβάνοφ, Σιλά. Ο Τζανδάρης με τον Γιαμπλόνσκι οι δυο αμυντικοί μέσοι, με τον Μπαρτόλο μπροστά τους, ενώ στα άκρα πίσω από τον Μακέντα, ήταν οι Κετού και Καλτσάς.

Στην αντίπερα όχθη για τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Αναστασίου, επέλεξε το 4-3-3. Τσάβες στην εστία, με Μαυρία, Σιέλη, Γκαρθία, Μανρίκε στα μετόπισθεν. Μπουχαλάκης, Εστέμπαν και Μίχαλακ η τριάδα των χαφ, ενώ στην επίθεση έπαιξαν οι Ματσάν, Ενκολολό και Αγκίρε.

Το ματς:

Με διάθεση να αιφνιδιάσει τον Αστέρα, μπήκε στο ματς ο Παναιτωλικός, καθώς μόλις στο 2' ήρθε η πρώτη καλή στιγμή. Ο Ματσάν εκτέλεσε πολύ έξυπνα και δυνατά ένα φάουλ από τα δεξιά, με τον Παπαδόπουλο να αποκρούει εντυπωσιακά, ενώ στην εξέλιξη της φάσης, ο Μίχαλακ, επιχείρησε με σέντρα-σουτ, από τα αριστερά να νικήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Τα λεπτά κυλούσαν με τον Παναιτωλικό να είναι ανώτερος στον αγωνιστικό χώρο και σε ανύποπτη φάση να κερδίζει πέναλτι στο 9'! Ο Ενκολολό, πίεσε εντός περιοχής τον Σιλά, με τον αμυντικό του Αστέρα, να χτυπά τον αντίπαλο του, ασυναίσθητα με το χέρι στο πρόσωπο. Ο Μόσχου που ήταν στο VAR ειδοποίησε τον Κουκουλά να δει τη φάση στο VAR, κάτι το οποίο έκανε και υπέδειξε το πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ενκολολό, αλλά ο Παπαδόπουλος, απέκρουσε με το πόδι και στη συνέχεια με το κεφάλι το... ριμπάουντ του Ενκολολό, διατηρώντας το 0-0.

Οι γηπεδούχοι, έδειχναν «υπνωτισμένοι» στο πρώτο τέταρτο και δεν μπορούσαν να βγάλουν την παραμικρή αντίδραση, την στιγμή που ο Παναιτωλικός επιχειρούσε να βρει ένα γκολ που θα τον έβαζε μπροστά στο σκορ. Μια από αυτές τις περιπτώσεις ήταν του 23ου λεπτού, με τον Αγκίρε να κάνει την κεφαλιά και τον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει, όμως η φάση δεν κατεγράφη, αφού στην αρχή της ήταν εκτεθειμένος ο Ενκολολό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ήρθε και το πρώτο «σημάδι» ζωής από πλευράς Asteras AKTOR. Φοβερή ενέργεια του Μπαρτόλο και εκπληκτική ντρίμπλα πάνω στον Γκαρθία, ο Αργεντίνος έκανε το σουτ, αλλά ο Τσάβες σε ετοιμότητα, απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Η βροχή στην Τρίπολη δυνάμωνε και ο Αστέρας έπαιρνε μέτρα φτάνοντας κοντά στην περιοχή του Τσάβες. Στο 32' οι γηπεδούχοι, έπαιξαν για πρώτη φορά στο παιχνίδι κάθετα και αυτό τους ωφέλησε. Πολύ ωραία πάσα του Μπαρτόλο στον Κετού, αυτός από τα αριστερά της περιοχής πήρε την μπάλα και με ένα φανταστικό πλασέ στην απέναντι γωνία νίκησε τον Τσάβες και έκανε το 1-0.

Η ομάδα του Αγρινίου, επιχείρησε, άμεσα να βρει απάντηση και στο 34' ο Ενκολολό, νικήθηκε ξανά από τον Παπαδόπουλο, που με εκπληκτική επέμβαση, απομάκρυνε το πλασέ του Γάλλου εξτρέμ, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του. Αυτή ήταν ουσιαστικά και η τελευταία αξιόλογη στιγμή του πρώτου μέρους το οποίο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 1-0.

Χωρίς αλλαγές, αλλά και με διαφορετικό ρυθμό η εκκίνηση στο δεύτερο μέρος, με τον Παναιτωλικό, να είναι φανερά επηρεασμένος από το γκολ που δέχθηκε στο πρώτο μέρος, το οποίο ήρθε κόντρα στη ροή του ματς και του άλλαξε την προσέγγιση. Από την άλλη ο Αστέρας, σωστά οργανωμένος, προσπαθούσε να «χτυπήσει» στην κόντρα και να τελειώσει το ματς πρόωρα.

Οι Αγρινιώτες, έδειχναν να μην έχουν ιδέες και στο 59' ο Κόλμαν «φρέσκαρε» τον άξονα του με Αλάγκμπε και Έντερ να περνούν στο ματς. Οι Αρκάδες, στο 64', λίγο έλειψε να βρουν το 2-0 όταν ο Μακέντα βρήκε χώρο και πάτησε περιοχή, αλλά χάνοντας το κοντρόλ, δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά και έστειλε την μπάλα άουτ, από πλεονεκτική θέση.

Τα λεπτά κυλούσαν με τον Παναιτωλικό να «κατασκηνώνει» στην περιοχή του Αστέρα, δίχως να δημιουργεί κάποια μεγάλη αξιόλογη στιγμή. Οι δυο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές θέλοντας να φρεσκάρουν τις ομάδες του και να βελτιώσουν για τον εκάστοτε σκοπό το πλάνο τους.

Ανάμεσα σε όλες τις αλλαγές, ο Κόλμαν αντικατέστησε τον Μακέντα με τον Γκιοακίνι και ο Αργεντινός στο 81' λίγο έλειψε να κάνει το 2-0, όταν έφυγε στην πλάτη της άμυνας, βγήκε «φάτσα» με τον Τσάβες, έκανε το πλασέ, αλλά ο φοβερός τερματοφύλακας του Παναιτωλικού απέκρουσε με το πόδι και κράτησε ζωντανή την ομάδα του.

Λίγο πριν το τέλος όμως ο Παναιτωλικός κατάφερε να βρει το γκολ που του χάρισε τον πολύτιμο, για τη συνέχεια βαθμό. Φαρμακερή σέντρα του Μανρίκε από τα αριστερά, με τον Αγκίρε στην περιοχή να πιάνει την κεφαλιά και να ισοφαρίζει σε 1-1 με το γκολ να μετρά μετά από... ταλαιπωρία και αρκετές διαμαρτυρίες από πλευράς γηπεδούχων, που ζητούσαν χέρι του Μαυρία στην αρχή της φάσης.

MVP: Μέχρι το 88ο λεπτό, ο Νίκος Παπαδόπουλος, κρατούσε σφιχτά στα χέρια του τον τίτλο του MVP. Όμως ο Αγκίρε, πετυχαίνοντας το γκολ της ισοφάρισης, παίρνει το... βραβείο στο σπίτι του!

Η σφυρίχτρα: Όχι μια καλή διαιτησία από τον κ. Κουκουλά, που έχασε τον έλεγχο του ματς στην τελική ευθεία, υπέδειξε σωστά στο πρώτο μέρος το πέναλτι υπέρ του Αστέρα, αλλά δεν διατήρησε την άρτια εικόνα του στο τέλος με τις αποβολές και τις έντονες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων.

Οι ενδεκάδες του ματς:

Asteras ΑΚΤΟR (Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (60' Γκονζάλες), Τζανδάρης (60' Αλάγκμπε), Καλτσάς (76' Μεντιέτα), Μπαρτόλο (76' Εμμανουηλίδης), Κετού, Μακέντα (81' Τζοακίνι).

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης (81' Κοντούρης), Γκαρσία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν (90' Μπελεβώνης), Μίχαλακ (Σμυρλής 66'), Ενκολόλο (81'Άλεξιτς), Αγκίρε (90' Λουίς).

Διαιτητής: Κουκουλάς

Βοηθοί: Μωυσιάδης, Ψύλλος

4ος: Τσιάρας

VAR: Μόσχου, Κουμπαράκης

