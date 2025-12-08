Ο Παναιτωλικός πήρε πολύτιμο «διπλό» στις Σέρρες 0-1 με σκόρερ τον Ματσάν, απέναντι στον ουραγό Πανσερραϊκό που για ακόμα ένα ματς δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά και να σκοράρει. Οι Αγρινιώτες κοιτάζουν πλέον τις θέσεις 5-8, ενώ οι Σερραίοι πρέπει να αλλάξουν πρόσωπο αν θέλουν να σώσουν τη χρονιά και να παραμείνουν στη Super League.

Ο Ζεράρ Σαραγόσα παρέταξε τον Πανσερραϊκό με 4-4-2 και τον Τιναλίνι κάτω από τα δοκάρια, ενώ η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Λύρατζη, Φέλτες, Ντε Μάρκο και Κάλινιν. Ομεονγκά-Γκιγιομιέ το δίδυμο στα χάφ, με τον Μπανζάκι στο δεξί άκρο, τον Τσαούση στο αριστερό και τους Ιβάν-Γκριν στην κορυφή.

Από την άλλη, ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε το 4-3-3 για τον Παναιτωλικό. Ο Τσάβες ξεκίνησε κάτω από τα γκολπόστ, με τους Αγαπάκη, Κόγιτς, Γκαρθία και Μανρίκε να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μπουχαλάκης μπροστά από τα στόπερ, με τους Κοντούρη και Ματσάν να τον συμπληρώνουν στα χαφ. Εστέμπαν στο δεξί άκρο της επίθεσης, Μίχαλακ στο αριστερό και Άλεξιτς προωθημένος.

Το ματς:

Ο Παναιτωλικός ήταν φανερό από το πρώτο κιόλας λεπτό ότι ήθελε να αναλάβει τον έλεγχο του παιχνιδιού, με τον Μπουχαλάκη να είναι αυτός που είχε τον ρόλο του οργανωτής παίρνοντας την πρώτη μπάλα από την άμυνα, ενώ ο Ματσάν ήταν αυτός που προσπαθούσε να δημιουργήσει ρήγματα στο τελευταίο τρίτο, είτε με κάθετες κινήσεις είτε με γρήγορες συνεργασίες με τους συμπαίκτες τους.

Ένα πλάνο που στα πρώτα 10 λεπτά απέδιδε, με τον Παναιτωλικό να φτάνει προοδευτικά όλο και πιο κοντά στην περιοχή των Σερραίων. Και στο 11ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ. Ο Ματσάν κινήθηκε ανάμεσα στις γραμμές και έλαβε την μπάλα από τον Μίχαλακ στη γωνία της περιοχής, κινήθηκε παράλληλα με την εστία και σούταρε στην κλειστή γωνία, με τον Τιναλίνι να μην μπορεί να αποσοβήσει το 1-0.



Έκτοτε ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να κρατήσει περισσότερο μπάλα, με τον Γκιγιομιέ να είναι αυτός που έπαιρνε τις περισσότερες πρωτοβουλίες, αλλά οι γηπεδούχοι αρκέστηκαν στο να ψάχνουν με μακρινές μπαλιές τον Ιβάν, παρά να προσπαθούν να φτάσουν με αξιώσεις στην περιοχή των Αγρινιωτών. Έτσι, πέρα από ένα σουτ του Μπανζάκι από μακριά, η εστία του Τσάβες δεν απειλήθηκε ουσιαστικά.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Σαραγόσα προχώρησε σε 3 αλλαγές, αλλάζοντας το δίδυμο στην επίθεση και περνώντας τον θηριώδη Μάρας ως φορ (1.92 μ.). Πέρα ωστόσο από ένα πεντάλεπτο πίεσης στις αρχές του ημιχρόνου, ο Παναιτωλικός αισθανόταν απόλυτα ασφαλής, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να παίξουν κάθετα και να δημιουργήσουν ρήγματα στην ομάδα του Αναστασίου, που έκλεβε μπάλες στον άξονα, αλλά δεν μπορούσε να φύγει αποτελεσματικά στην αντεπίθεση.

Όσο περνούσε ο χρόνος ο Πανσερραϊκός ενέτεινε την πίεση του και έβαζε παίκτες στην περιοχή του Παναιτωλικού, ωστόσο εξακολουθούσε να μην μπορεί να βρει τελική. Κάποια σουτ του Γκιγιομιέ κόντραραν πάνω στα πολλά σώματα, με τους Αγρινιώτες να είναι σαφώς πιο απειλητικοί στην κόντρα. Μάλιστα, ο Άλεξιτς είχε την ευκαιρία να κλειδώσει το διπλό στο 86', αλλά το σουτ του πέρασε άουτ, κάτι που δεν στοίχισε στον Παναιτωλικό, που πήρε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο.

MVP: Ο Αλεξάντρου Ματσάν πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης και ως εκ τούτου ήταν και ο καθοριστικότερος. Ακόμα ένα πολύ καλό ματς από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη.

Η «σφυρίχτρα»: Δεν είχε να διαχειριστεί κάποια δύσκολη φάση ο Θανάσης Τζήλος, ο οποίος διαχειρίστηκε καλά ένα παιχνίδι με πολλά φάουλ.

Ενδεκάδες:

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης (79' Καρέλης), Ντε Μάρκο, Φέλτες, Κάλινιν, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Τσαούσης, Μπανζάκι (45' Ουαγκέ), Γκριν (45' Μπρουκς), Ιβάν (45' Μάρας).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Αγαπάκης (68' Σιέλης), Κόγιτις, Γκαρθία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Κοντούρης (51' Σμυρλής), Ματσάν (86' Νικολάου), Εστέμπαν, Μίχαλακ (68' Τσούρα), Άλεξιτς (86' Αγκίρε).

Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος

Βοηθοί: Μπαλιάκας, Βαλιώτης

Τέταρτος: Μπούτσικος

VAR: Πουλικίδης, AVAR: Ευαγγέλου

