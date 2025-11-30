Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 0-1: Σωτήρας Ελ Κααμπί, καθάρισε και στο Αγρίνιο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με 7 αλλαγές, σε σύγκριση με το αρχικό σχήμα που επέλεξε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι και Μπιανκόν να έχουν μείνει εκτός αποστολής. Ο Τζολάκης ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μάνσα και Μπρούνο τετράδα άμυνας μπροστά του. Έσε και Νασιμέντο ξεκίνησαν στον άξονα, με τους Στρεφέτσα, Ζέλσον στα άκρα και με δίδυμο στην επίθεση τους Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ.

Από την άλλη, ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος δεν είχε στη διάθεσή του Σιέλη, Μίχαλακ, Ενκολόλο, Μλάντεν, Στάγιτς και Αποστολόπουλο, παρέταξε τον Παναιτωλικό σε σύστημα 4-3-3. Ο Τσάβες τερματοφύλακας, οι Μαυρίας, Κόγιτς, Γκαρθία και Μανρίκε τετράδα μπροστά του, ενώ ο Μπουχαλάκης είχε τον ρόλο του αμυντικού χαφ, πίσω από τους Κοντούρη και Ματσάν. Εστεμπάν και Σμυρλής ξεκίνησαν στα άκρα, με τον Αγκίρε πιο προωθημένο.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να έχει πολύ υψηλά ποσοστά κατοχής στα πρώτα λεπτά, ενώ ο Παναιτωλικός αμυνόταν στο δικό του μισό και πίσω από την μπάλα. Στο 3’ ο Στρεφέτσα έκανε ωραία σέντρα, αλλά ο Γιάρεμτσουκ δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά, ενώ στο 7’ ο Κοστίνια έκανε δικιά του σέντρα στο πρώτο δοκάρι, με τον Γιάρεμτσουκ να σουτάρει στην κίνηση, λίγο άουτ. Με ξεκάθαρη στόχευσή του να επιτεθεί από τα άκρα, ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά στο 12’, όταν ο Μπρούνο έκανε τη σέντρα και ο αμαρκάριστος Κοστίνια πήρε την κεφαλιά, με τον Τσάβες να μπλοκάρει χωρίς να αγχωθεί.

Με τους γηπεδούχους να αμύνονται σωστά, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να ψάχνουν τον τρόπο για να «ξεκλειδώσουν» την αντίπαλη άμυνα, χωρίς όμως να βρίσκουν μεγάλη φάση για γκολ. Στο 20’ ο Ελ Κααμπί έκανε όμορφη ατομική προσπάθεια συγκλίνοντας από τα αριστερά, αλλά χωρίς να μπορεί να κάνει το γύρισμα, ενώ στο 26’ ο Στρεφέτσα βρέθηκε στο δεξί άκρο της επίθεσης του Ολυμπιακού, κάνοντας την κίνηση προς τον άξονα και σουτάροντας πολύ ψηλά άουτ.

Στο 32’ ο Νασιμέντο βρήκε λίγο χώρο και έκανε φαλτσαριστό σουτ, ευρισκόμενος λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων, όμως έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Τσάβες, στο 34’ ο Ζέλσον σούταρε πολύ άστοχα, ενώ στο 35’ ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε το συρτό γύρισμα, με τον Γκαρθία να προλαβαίνει προ του Ελ Κααμπί, διώχνοντας σε κόρνερ.

Ο Παναιτωλικός βρήκε την πρώτη τελική του στο παιχνίδι στο 38’, με ένα μακρινό και πολύ άστοχο σουτ του Κοντούρη, ενώ στο 42’ και μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Στρεφέτσα, ο Τσάβες μπλόκαρε εύκολα μια κεφαλιά του Ρέτσου. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού αισθάνθηκε τσίμπημα στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού και δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο ματς, με τον Καλογερόπουλο να τον αντικαθιστά.

Αναγκαστική αλλαγή έκανε και ο Παναιτωλικός στην ανάπαυλα το πρώτου ημιχρόνου, με τον Άλεξιτς να παίρνει τη θέση του Αγκίρε, ο οποίος είχε πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο. Στο 49’ ο Τσάβες δεν απειλήθηκε από ένα μακρινό και συρτό σουτ του Στρεφέτσα, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο Παναιτωλικός «άγγιξε» το γκολ, με τον Σμυρλή να κάνει την μπαλιά και με τον Τζολάκη να βγαίνει νικητής με μια εντυπωσιακή του επέμβαση, σε τετ-α-τετ του με τον Άλεξιτς!

Στο 55’ ο Μάρτινς σέντραρε και ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά υπό πολύ καλές προϋποθέσεις, στέλνοντας όμως την μπάλα ψηλά άουτ, ενώ στο ο Μεντιλίμπαρ, εμφανώς δυσαρεστημένος με την εικόνα της ομάδας του, έκανε τριπλή αλλαγή, με Ροντινέι, Μουζακίτη και Γιαζίτσι να αντικαθιστούν Κοστίνια, Νασιμέντο και Στρεφέτσα.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, με ένα σουτ του Μουζακίτη στο 65’ να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ, από το οποίο προέκυψε μια άστοχη κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ. Στο 68’ ο Παναιτωλικός έβγαλε αντεπίθεση, με τον Μαυρία να κάνει την μπαλιά και με τον Μάνσα να κάνει λάθος, πριν ο Καλογερόπουλος προλάβει τον Άλεξιτς με καίριο τάκλιν. Τελικά, οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 70’, εκμεταλλευόμενοι μια στατική φάση! Ο Γιαζίτσι εκτέλεσε κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, με τον Ελ Κααμπί να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τσάβες με καρφωτή κεφαλιά, για το 10ο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα.

