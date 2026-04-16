Η Ράγιο Βαγιεκάνο είναι η ένατη ισπανική ομάδα που θα υποδεχθεί η ΑΕΚ στην Αθήνα. Η Ένωση στα προηγούμενα εννέα παιχνίδια έχει δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες (τέρματα 9-13). Η Ράγιο είναι η τρίτη ομάδα της Μαδρίτης, με την ΑΕΚ να μην έχει χάσει ούτε από τη Ρεάλ (σε δύο ματς), ούτε από τη Χετάφε.

Η Allwyn Arena είναι το τέταρτο γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει η ελληνική ομάδα ως έδρα. Έχουν προηγηθεί, φυσικά, το παλιό της γήπεδο - το «Νίκος Γκούμας» - το ΟΑΚΑ και σε μία περίπτωση η Λεωφόρος ΑΛεξάνδρας (καθώς τη σεζόν 2003-2004 χρησιμοποίησε ως έδρα το «Απόστολος Νικολαΐδης»).

Αυτή είναι η παράδοση της ΑΕΚ στην Αθήνα κόντρα σε ισπανικές ομάδες:

1985 ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 (ΟΑΚΑ)

1988 ΑΕΚ - Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0 (Νέα Φιλαδέλφεια)

2001 ΑΕΚ - Μπαρτσελόνα 0-1 (Νέα Φιλαδέλφεια)

2002 ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης 3-3 (Νέα Φιλαδέλφεια)

2003 ΑΕΚ - Μάλαγα 0-1 (Νέα Φιλαδέλφεια)

2003 ΑΕΚ - Λα Κορούνια 1-1 (Λεωφόρος Αλεξάνδρας)

2007 ΑΕΚ - Σεβίλλη 1-4 (ΟΑΚΑ)

2007 ΑΕΚ - Βιγιαρεάλ 1-2 (ΟΑΚΑ)

2008 ΑΕΚ - Χετάφε 1-1 (ΟΑΚΑ)



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.