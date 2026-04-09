Conference League: Βαριά ήττα της ΑΕΚ από τη Ράγιο Βαγιεάκο με 3-0

Όλα στραβά και ανάποδα για την ΑΕΚ στη Μαδρίτη! Η Ένωση πλήρωσε τα λάθη και την αναποτελεσματικότητα της, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και πλέον ψάχνει τη μεγάλη ανατροπή στη Νέα Φιλαδέλφεια για την πρόκριση στους «4» του Conference League. Τη μοναδική φορά που έχει προκριθεί σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είχε υποστεί την ήττα με το ίδιο αποτέλεσμα, το 1997, στο Λονδίνο από την QPR και στη ρεβάνς είχε περάσει στα πέναλτι και αυτή στιγμή πρέπει να αποτελέσει φάρο στην προσπάθειά της.

Το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Η άμυνα της ΑΕΚ έκανε ένα ολέθριο λάθος στο δεύτερο λεπτό, το πλήρωσε, και στη συνέχεια όχι μόνο ισορρόπησε, αλλά σε σημεία του αγώνα είχε τον έλεγχο. Έχασε, ωστόσο, πέντε μεγάλες ευκαιρίες, ενώ η Ράγιο βρήκε δύο ακόμη γκολ στις λίγες φορές που πάτησε την περιοχή του Στρακόσια. Κορυφαίος, αλλά και μοιραίος για την ΑΕΚ ο Κοϊτά.

Διάταξη 4-2-3-1 από τον Ινίγο Πέρεθ για τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Στο τέρμα ο Μπατάλια, με στόπερ τους Λεζέν και Λουίζ Φελίπε, ενώ ο Ράτσιου ήταν στο δεξί άκρο της άμυνας και ο Τσαβαρία στο αριστερό. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Σις-Ουνάι Λόπεθ, με τον Παλαθόν σε ρόλο επιτελικού χαφ και τους Άκοματς (δεξιά) και Γκαρθία (αριστερά) στα «φτερά», ενώ σέντερ φορ ήταν ο Ντε Φρούτος.

Σχηματισμός 4-4-2 για την ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Ρέλβας, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πένραις στο αριστερό. Στα χαφ οι Πινέδα και Μάνταλος, με τον Περέιρα (αριστερά) και τον Κοϊτά (δεξιά) να κινούνται τόσο εσωτερικά μπροστά τους όσο και στα άκρα, ενώ δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης οι Γιόβιτς και Βάργκα.

Το ματς:

Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει χειρότερα το ματς για την ΑΕΚ που έμεινε μόλις στο 2’ πίσω στο σκορ! Άμεση μετάβαση των παικτών της Ράγιο, ο Γκαρθία από τα αριστερά έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Άκοματς από το σημείο του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο 7’ ο Περέιρα αν και πεσμένος στο έδαφος έκλεψε την μπάλα, ο Γιόβιτς έγινε ο αποδέκτης της αλλά το σουτ του κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

Η πίεση ψηλά των γηπεδούχων και ο τρόπος που έβγαιναν στην κόντρα με γρήγορες επιθέσεις δημιουργούσαν ζητήματα στην ΑΕΚ, η οποία δέχτηκε και δεύτερο γκολ στο 20' με το τακουνάκι του Λεζέν από την εκτέλεση κόρνερ. Ωστόσο, το VAR κάλεσε τον Μπαστιάν να δει τη φάση με τον Γάλλο διαιτητή να ακυρώνει σωστά το γκολ, αφού ο εκτεθειμένος Ουνάι Λόπεθ επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ μετά το 25' ανέβασε την έντασή της και έγινε επικίνδυνη επιθετικά: στο 29' είχε τεράστια διπλή ευκαιρία αφού μετά την άψογη εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου η κεφαλιά του Βάργκα σταμάτησε στο δοκάρι με τον Κοϊτά στη συνέχεια να εκτελεί πάνω στον Σις που κατάφερε να απομακρύνει σε κόρνερ. Ο «δικέφαλος» είχε νέα μεγάλη στιγμή για να σκοράρει καθώς στο 35' μετά το λάθος Ισπανών με την κακή συνεννόησή τους ο Κοϊτά βγήκε σε θέση τετ α τετ, αλλά γλίστρησε πριν εκτελέσει και έπεσε πάνω στον Μπατάλια.

Το δυνατό σουτ του Άλβαρο Γκαρθία στο 40' έφυγε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα, ενώ τρία λεπτά αργότερα (43') η ΑΕΚ πλησίασε στο γκολ της ισοφάρισης, όταν ο Γιόβιτς είδε υπέροχα τον Πήλιο που έκανε το γύρισμα στην περιοχή αλλά το τελείωμα του Κοϊτά κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τις ευκαιρίες για το γκολ, το οποίο όμως κατάφερε να σημειώσει για δεύτερη φορά στο ματς η Ράγιο Βαγιεκάνο στο 45'+2'! Μία ακόμη απρόσεκτη αντίδραση της ΑΕΚ στην ανασταλτική της λειτουργία, ο Στρακόσα απέκρουσε το σουτ του Άκοματς και στην επαναφορά ο Λόπεθ πλάσαρε για το 2-0 που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Μαρίν αντικατέστησε τον Μάνταλο που είχε νιώσει ενοχλήσεις στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ έγινε πιεστική από το ξεκίνημα του β' μέρους με το σουτ του Κοϊτά από την ωραία ατομική του ενέργεια να κοντράρει πάνω στα σώματα των γηπεδούχων. Ο Μαυριτανός εξτρέμ δοκίμασε το πόδι από μακρινή απόσταση στο 54' αλλά η μπάλα βρήκε κάπου και έφυγε κόρνερ.

Το τελείωμα του Αλεμάο, που είχε περάσει αλλαγή, απείλησε την εστία του Στρακόσα στο 57' με την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν στο 59' να βρίσκει στην εξωτερική πλευρά των διχτυών του Μπατάλια. Στο 70' το σουτ του Ντίαθ βρήκε στο χέρι στήριξης του Ρέλβας, όμως, μετά από εξέταση του VAR ο Μπαστιάν έκρινε ότι είναι πέναλτι αφού η μπάλα κατευθυνόταν προς την εστία. Ο Παλαθόν ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα για το 3-0 σε ένα ματς που όλα πήγαιναν στραβά και ανάποδα για την ΑΕΚ.

