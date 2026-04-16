Οι ημέρες περνούν, το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ πλησιάζει και στον ΠΑΟΚ έρχονται ολοένα και καλύτερα νέα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι», οι Ζίφκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι ακολούθησαν το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Αυτό ασφαλώς και δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία, τόσο για να μπουν αποστολή και να είναι διαθέσιμοι για λίγα λεπτά στο ματς της Κυριακής, όσο κυρίως για να βρεθούν στο 100% στον τελικό του Κυπέλλου την επόμενη εβδομάδα.

Οι τρεις τους δούλεψαν και ατομικά, ενώ θεραπεία έκανε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.

H προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν μερικές παρτίδες rondo και στη συνέχεια η ομάδα δούλεψε μέσα από ασκήσεις στην τακτική προσέγγιση της επικείμενης αναμέτρησης στην Allwyn Arena.

Την Παρασκευή (17/04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.