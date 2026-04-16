Η ώρα της αλήθειας έφτασε για την ΑΕΚ.

Η «Ένωση» ετοιμάζεται για μία από τις πιο απαιτητικές και φορτισμένες ευρωπαϊκές βραδιές της σύγχρονης ιστορίας της, υποδεχόμενη τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην κατάμεστη Allwyn Arena με στόχο να κυνηγήσει το θαύμα της ανατροπής μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στο Βαγιέκας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στη συνέντευξη Τύπου: Το μότο «Fight-Believe-Never Give Up» δεν αφορά μόνο τη ρεβάνς, αλλά ολόκληρη την πορεία της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως η ΑΕΚ οφείλει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα, όσο μικρή και αν τη θεωρεί ο καθένας. «Άλλοι μας δίνουν 5%, άλλοι 10%, άλλοι 30%. Εμείς θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό», ήταν το πνεύμα που μετέφερε.

Και η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ είχε τον χρόνο να προετοιμαστεί. Χωρίς αγώνα πρωταθλήματος το σαββατοκύριακο, η ομάδα δούλεψε μία ολόκληρη εβδομάδα πάνω στο πλάνο της ανατροπής, γνωρίζοντας ότι βρίσκεται μπροστά σε μια ευκαιρία που έχει να εμφανιστεί… μισό αιώνα. Από τη σεζόν 1976-77, όταν η ΑΕΚ έφτασε στα ημιτελικά του UEFA Cup και ανέτρεψε ξανά τρία γκολ διαφορά απέναντι στην ΚΠΡ, δεν έχει βρεθεί τόσο κοντά σε μια ανάλογη ευρωπαϊκή υπέρβαση.

Η δουλειά που έχει γίνει από τον Νίκολιτς και το επιτελείο του -αγωνιστικά και πνευματικά- είναι εμφανής. Η ΑΕΚ έχει χτίσει χαρακτήρα, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου της και έχει φτάσει ως εδώ μέσα από μια εξαιρετικά δύσκολη ευρωπαϊκή διαδρομή: Τρεις διαδοχικές προκρίσεις στα προκριματικά, συμμετοχή ως ανίσχυρη στη League Phase, πρόκριση στους «16» και τώρα προημιτελικά. Μια πορεία που ήδη έχει ανεβάσει την ΑΕΚ περίπου 60 θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη και αποτελεί οδηγό για το μέλλον.

Αγωνιστικά, ο Νίκολιτς έχει δύο μεγάλα διλήμματα. Στο αριστερό άκρο της άμυνας, Πενράις και Πήλιος βρίσκονται στο απόλυτο 50/50, με τον Σκωτσέζο να έχει δουλευτεί περισσότερο στην τακτική. Στην επίθεση, ο τεχνικός της ΑΕΚ καλείται να αποφασίσει αν θα ξεκινήσει τον Ζίνι δίπλα στον Βάργκα για να κυνηγήσει από νωρίς το γκολ ή αν θα προτιμήσει τον Γκατσίνοβιτς δεδομένης και της απουσίας του Γιόβιτς.

Το γήπεδο θα είναι ασφυκτικά γεμάτο. Ο κόσμος της ΑΕΚ δεν πηγαίνει μόνο για να δει μια πιθανή ανατροπή· πηγαίνει για να αναγνωρίσει την προσπάθεια μιας ομάδας που φέτος έχει ξεπεράσει εμπόδια, έχει σταθεί όρθια και έχει ξαναχτίσει την ευρωπαϊκή της ταυτότητα.



Από την άλλη πλευρά, η Ράγιο έρχεται στην Αθήνα με προβάδισμα, αλλά όχι με ηρεμία. Η ομάδα του Ίνιγο Πέρεθ προέρχεται από βαριά ήττα 3-0 στη Μαγιόρκα, βρίσκεται μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη υποβιβασμού στη La Liga και έχει χάσει πέντε από τα οκτώ τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της. Ωστόσο, στην Ευρώπη παρουσιάζει άλλο πρόσωπο: Έχει ηττηθεί μόλις μία φορά σε πέντε εκτός έδρας ματς στο Conference League (3 νίκες, 1 ισοπαλία).

Η Ράγιο ξέρει ότι βρίσκεται μία ανάσα από την πρώτη ευρωπαϊκή τετράδα της ιστορίας της -κάτι που δεν πέτυχε ούτε στην πορεία της μέχρι τα προημιτελικά του UEFA Cup το 2000-01. Και το 3-0 του πρώτου αγώνα της δίνει το δικαίωμα να ονειρεύεται.

Η ΑΕΚ, όμως, ξέρει κάτι άλλο: Ότι τέτοιες βραδιές γράφουν ιστορία. Και με τον Νίκολιτς να ζητά πίστη, μάχη και μηδενική παράδοση, η «Ένωση» μπαίνει στο χορτάρι για να διεκδικήσει το δικαίωμα στο όνειρο.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραις, Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Ζίνι, Βάργκα.

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάγια, Ράτσιου, Λεζέν, Φελίπε, Τσαβαρία, Σις, Παλαθόν, Λόπεθ, Ντε Φρούτος, Γκαρθία, Άκομαχ.

Διαιτητής: Έσπεν Έσκας (Νορβηγία)

Βοηθοί: Γιαν Έρικ Ένγκαν, Ίσαακ Έλιας Μπασέβκιν (Νορβηγία)

4ος: Σίγκουρντ Κρίνγκσταντ (Νορβηγία)

VAR: Μίκαελ Φάμπρι (Ιταλία)

AVAR: Τζανλούκα Αουρελιάνο (Ιταλία)

Το πανόραμα των προημιτελικών:

Μ. Πέμπτη 9/4

Ράγιο Βαγεκάνο-ΑΕΚ 3-0

(2' Ακομάς, 45'+2' Λόπεθ, 74' πέν. Παλαθόν)

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Άλκμαρ 3-0

(72' Πεδρίνιο, 81', 83' Άλισον)

Κρίσταλ Πάλας-Φιορεντίνα 3-0

(24' πέν. Ματετά, 31' Μίτσελ, 90'+1' Σαρα)

Μάιντς-Στρασβούργο 2-0

(11' Σανό, 19' Πος)

Πέμπτη 16 Απριλίου (22:00)

ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο

Άλκμαρ-Σαχτάρ Ντόνετσκ

Φιορεντίνα-Κρίσταλ Πάλας

Στρασβούργο-Μάιντς

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-ΑΕΚ (Ελλάδα) / Μάιντς (Γερμανία) -Στρασμπούρ (Γαλλία)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) / Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΑΖ Αλκμααρ (Ολλανδία)

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία)

Πηγή: skai.gr

