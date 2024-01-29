Ο Νίκος Αθανασίου στάθηκε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στα ουκ ολίγα προβλήματα μυϊκών τραυματισμών που ταλαιπωρούν με... συνέπεια εσχάτως τον Παναθηναϊκό, κοστίζοντάς του βασικούς παίκτες, με τελευταίο «θύμα» τον Βαγιαννίδη ο οποίος πιθανότατα βγήκε νοκ άουτ για δύο εβδομάδες.

«Πλην της ήττας υπάρχουν και θέματα τραυματισμών στον Παναθηναϊκό. Σήμερα θα κάνει μαγνητική ο Βαγιαννίδης, το πιθανότερο είναι να έχει υποστεί θλάση και να μείνει δύο εβδομάδες εκτός. Εκεί ο Παναθηναϊκός έχει μόνο τον Κώτσιρα, που είναι επίσης ιδιαίτερα καταπονημένος και θα υπάρχει θέμα. Ο Ιωαννίδης νομίζω πάρα πολύ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για τον Ατρόμητο και οριακά θα προλάβει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος η χρησιμοποίησή του στο πρώτο ματς με τον Ατρόμητο. Αφού δεν ήταν έτοιμος 100%, δεν θα έπρεπε να είναι ούτε στον πάγκο. Εδώ και ένα μήνα ο Παναθηναϊκός έχει δέκα κρούσματα μυϊκών τραυματισμών, έχει χάσει πολλά από τα βασικά του στελέχη, κάποιους περισσότερους κάποιους λιγότερο και πηγαίνει στα κρίσιμα παιχνίδια με πολύ μεγάλες απώλειες. Πρέπει να το δει αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το αγωνιστικό κομμάτι, ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι η εμφάνιση του «τριφυλλιού» χθες «ήταν κακή, ιδιαίτερα στο παραγωγικό κομμάτι στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα στο τρανζίσιον, τα οποία έχει εδώ και καιρό, με την εικόνα του να δείχνει σαν να μην έχει διαβάσει το παιχνίδι. Δεν είχε ισορροπία στο παιχνίδι του, ενώ και στα δύο γκολ που έφαγε θα μπορούσε να είχε γίνει ένα φάουλ. Θα μπορούσε να τον κλέψει στο τέλος τον βαθμό, με τις ευκαιρίες που είχε».

Ενώ ο Αθανασίου αναρωτήθηκε αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να μετρήσουν τα δύο γκολ του που ήταν οφσάιντ, να μην καταλογιστεί το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού πάνω στον Μπακασέτα που ήταν ή να αποβληθεί ο Γεντβάι με δεύτερη κίτρινη κάρτα χωρίς να έχει… πρώτη και αναφέρθηκε στο «ντου» που έκανε ο πάγκος του μετά το 2-1.

Για να επισημάνει ότι ναι μεν ο Ντραγκόφσκι δεν έχει ευθύνη σε κανένα από τα δύο τέρματα που δέχτηκαν οι «πράσινοι» αλλά έφερε σε αντιδιαστολή την εκπληκτική επέμβαση του Κοτάρσκι, με την οποία «κράτησε» την ομάδα του.

