Τένις: Άνετα στους «16» του Παρισιού ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδιξε ξανά το καλό του πρόσωπο μέσα σε 66 λεπτά καθάρισε τον Alejandro Tabilo, Νο.22 στον κόσμο, με 6-3, 6-4, παίρνοντας το εισιτήριο για τους «16» του Paris Masters.

O 26χρονος Έλληνας τενίστας, ο οποίος κέρδισε τους 27 από τους 36 πόντους στα πρώτα του σερβίς, τελείωσε το ματς με 7 άσσους. Στο 1ο σετ ήταν αλάνθαστος από τη γραμμή του σερβίς, δεν επέτρεψε στον αντίπαλό του να φτάσει σε break point και τον«έσπασε» μια φορά στο 8ο game (5-3).

