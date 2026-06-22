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Η Ευρώπη «βράζει»: Σε απόγνωση ο κόσμος, βουτάει σε ποτάμια και συντριβάνια - Φωτό και βίντεο

Θερμοκρασίες ρεκόρ σε Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία: Περιμένουν το πιο ζεστό 24ωρο όλων των εποχών στη Βρετανία - Η Βαλτική θάλασσα έχει μετατραπεί σε Μεσόγειος 

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Καύσωνας

Στη Γαλλία το θερμόμετρο «χτυπάει» 40άρια. Βιώνουν έναν από τους χειρότερους καύσωνες όλων των εποχών. Η κυβέρνηση, για λόγους ασφαλείας έχει απαγορεύσει στους πολίτες να βουτάνε στα ποτάμια, αλλά τίποτα δεν φαίνεται να μπορεί να σταματήσει τον κόσμο. Ο Σηκουάνας έχει γεμίσει... λουόμενους και καταδύτες. Συνωστισμός σε βρόμικα νερά, αλλά απ' ότι φαίνεται δεν γίνεται αλλιώς, καθώς οι Γάλλοι δεν δείχνουν αντοχές σε αυτές τις συνθήκες.

Καύσωνας

Καύσωνας στην Ευρώπη

Ακραίες συνθήκες δεν επικρατούν μόνο στη Γαλλία, καθώς ασυνήθιστες είναι οι θερμοκρασίες και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στη Βρετανία:

Καύσωνας

Οι παραλίες στη Βαλτική θάλασσα θυμίζουν... Μεσόγειο

Καύσωνας στην Ευρώπη

Καύσωνας στη Γερμανία

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ευρώπη Καύσωνας Γαλλία
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