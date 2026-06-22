Στη Γαλλία το θερμόμετρο «χτυπάει» 40άρια. Βιώνουν έναν από τους χειρότερους καύσωνες όλων των εποχών. Η κυβέρνηση, για λόγους ασφαλείας έχει απαγορεύσει στους πολίτες να βουτάνε στα ποτάμια, αλλά τίποτα δεν φαίνεται να μπορεί να σταματήσει τον κόσμο. Ο Σηκουάνας έχει γεμίσει... λουόμενους και καταδύτες. Συνωστισμός σε βρόμικα νερά, αλλά απ' ότι φαίνεται δεν γίνεται αλλιώς, καθώς οι Γάλλοι δεν δείχνουν αντοχές σε αυτές τις συνθήκες.

La confiance des parisiens pour se baigner au canal saint Martin, m’épate. 😅🥶 😭Bientôt on aura les retombées #canalsaintmartin #canicule pic.twitter.com/b3U36q8b0p — oumse-dia (@oumsedia69) June 20, 2026

🇫🇷 38 degrés à Paris, le Canal Saint-Martin prend des airs de piscine géante, et le pont s’est transformé en véritable plongeoir sous cette chaleur étouffante ! 🥵 💦 pic.twitter.com/G1aL3PRy22 — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) June 21, 2026

Ακραίες συνθήκες δεν επικρατούν μόνο στη Γαλλία, καθώς ασυνήθιστες είναι οι θερμοκρασίες και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στη Βρετανία:

Οι παραλίες στη Βαλτική θάλασσα θυμίζουν... Μεσόγειο

Πηγή: skai.gr

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