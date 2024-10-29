Ένα βήμα παραπάνω κάνουν οι Μεξικανοί στο θέμα του Ματίας Αλμέιδα! Τις τελευταίες ώρες έχουν κυκλοφορήσει δεκάδες δημοσιεύματα στη χώρα, που εστιάζουν στη μεγάλη επιθυμία της Τσίβας Γκουανταλαχάρα να επαναφέρει στον πάγκο της τον τεχνικό της ΑΕΚ.

Θυμίζουμε, στο «τιμόνι» της ομάδας δεν κάθεται κανείς για την ώρα μετά την αποχώρηση του Γκάγκο για την Μπόκα Τζούνιορς, με τον Αλμέιδα να εμφανίζεται ως ο «εκλεκτός» για να τον αντικαταστήσει.

Στα… φρέσκα ρεπορτάζ τώρα, τονίζεται πως ο Αργεντινός προπονητής έθεσε τις προϋποθέσεις, που πρέπει να υπάρχουν, για να γυρίσει! «Η επιστροφή του Ματίας Αλμέιδα στην Τσίβας είναι πιο κοντά από ποτέ», τονίζουν -μεταξύ άλλων μεξικανικών ΜΜΕ- οι ιστοσελίδες ''chivaspasion'' και ''juanfutbol''.

«Αποκαλύφθηκε ότι το διοικητικό συμβούλιο επικοινώνησε με τον Αργεντινό προπονητή. Ο Ματίας Αλμέιδα είναι ο βασικός υποψήφιος για την κατάληψη του πάγκου. Όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες, έχουν ήδη υπάρξει επίσημες επαφές και ο Αργεντινός έχει ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι προϋποθέσεις του, για να επιστρέψει στην ομάδα της Γκουανταλαχάρα. Στον Αλμέιδα ψάχνουν έναν προπονητή με εμπειρία, που να ξέρει το ποδόσφαιρο των Αζτέκων», προσθέτουν.

