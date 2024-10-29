Κύπελλο: Βήμα πρόκρισης από τον Πανσερραϊκό, 2-0 τον Πανιώνιο

Με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πανσερραϊκός επιβλήθηκε 2-0 του Πανιωνίου εντός έδρας και έκανε μεγάλο βήμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Έβδομο συνεχόμενο ματς που σκοράρει ο τρομερός Μπετανκόρ, με το αυτογκόλ του Χρούστινετς στις καθυστερήσεις να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Στις 3 Δεκεμβρίου η ρεβάνς στη Νέα Σμύρνη, με Ζάκυνθο ή Asteras AKTOR ο νικητής στην επόμενη φάση.

Το ματς

Στο 6ο λεπτό σημειώθηκε η πρώτη αξιόλογη στιγμή, με τον Φελίσιο να κάνει το σουτ μέσα από την περιοχή μα τον Κατσίκα να μπλοκάρει εύκολα. Στο 25', ο η κεφαλιά του Χαντάκια κόντραρε και κατέληξε στην αγκαλιά του Σκαφίδα, με τους Σερραίους να χάνουν δύο τεράστιες ευκαιρίες σε λίγα δευτερόλεπτα, στο 39'.

Αρχικά, ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Ντέλετιτς και εν συνεχεία η μπάλα απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή από τον Πιερτζάκομι μετά την προσπάθεια του Καρασαλίδη.

Το δεύτερο μέρος συνεχίστηκε αρχικά σε χαμηλό ρυθμό, ωστόσο στο 61' ένα χέρι του Διονέλλη μέσα στην περιοχή έφερε πέναλτι για τους Σερραίους. Ο Μπετανκόρ δεν λάθεψε από τη λευκή βούλα, ανοίγοντας το σκορ και φτάνοντας τα επτά συνεχόμενα ματς με γκολ.

Στο 70', η εκτέλεση φάουλ του Σάλαζαρ δεν προβλημάτισε τον Σκαφίδα, που μπλόκαρε, ενώ ένα λεπτό αργότερα το διαγώνιο σουτ του Γκίγκιτς κατέληξε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού.

Η είσοδος του Σεμπά ανέβασε τους «κυανέρυθρους», με τον Βραζιλιάνο να έχει σουτ άουτ στο 76', ωστόσο στις καθυστερήσεις του αγώνα ήρθε και το 2-0, με τον Σάλαζαρ να βλέπει τον Σκαφίδα να αποκρούει το σουτ του σε τετ α τετ, αλλά την μπάλα να κοντράρει στον Χρούστινετς και να καταλήγει στα δίχτυα…

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Πανσερραϊκός (Χ. Φεράντο): Κατσίκας, Καρασαλίδης, Καραμανώλης, Χαντάκιας, Φαρές (76' Πεταυράκης), Κουτσογούλας, Ζελέν (54' Καπτούμ), Περούτσι, Τομάς (68' Χατζηστραβός), Ντέλετιτς (54' Σάλαζαρ), Μπετανκόρ (67' Γκίγκιτς)

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Παπαδημητρίου, Δεληγιαννίδης, Αλ Ρασίντι

Πανιώνιος (Αντ. Νικοπολίδης): Σκαφίδας, Ζούλιας, Πότση, Μπούσης, Διονέλλης (84' Χρούστινετς), Τσορνομάζ, Πιερτζάκομι (73' Μπουρλάκης), Ενγκουέμ, Γροντής (58' Κολοβός), Αλεξανδράκης (58' Στούπης), Φελίσιο (73' Σεμπά)

Στον πάγκο: Γιαννακόπουλος, Γεμιστός, Πρίφτη, Λαύκας

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Δημητριάδης, Τζιουβάρας

4ος: Τομαράς

