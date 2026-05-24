Τέλος και επίσημα ο Ομπράντοβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα

Έπεσε και επίσημα η αυλαία στην καριέρα του Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, με την ομάδα γνωστοποιεί τη λύση της συνεργασίας της με τον έμπειρο τεχνικό.

Τα κλειδιά της ομάδας, μέχρι και το φινάλε της σεζόν, πηγαίνουν στον Μίλαν Τόμιτς, σε μία χρονιά γεμάτη απογοήτευση για τους φίλους του Ερυθρού, καθώς η ομάδα τους δεν κατάφερε να μπει στα playoffs της Euroleague και αποκλείστηκε στα play in από την Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα:

«Ο Ερυθρός Αστέρας ενημερώνει το κοινό ότι ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν είναι πλέον ο πρώτος προπονητής της ομάδας.

Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον προηγούμενο προπονητή για την αφοσίωση και την αφοσιωμένη δουλειά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον σύλλογό μας.

Την ομάδα θα καθοδηγήσει το επόμενο διάστημα ο πρώην προπονητής μας Μίλαν Τόμιτς, τον οποίο ο σύλλογος τον ευχαριστεί που δέχτηκε να αναλάβει την ομάδα αυτή τη στιγμή και οδήγησε την ομάδα στους τελικούς του εγχώριου πρωταθλήματος»

КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност да Саша Обрадовић више није први тренер сениорског тима.



Клуб се захваљује досадашњем тренеру на ангажману и посвећеном раду током боравка у нашем клубу.



Екипу ће у наредном периоду водити наш некадашњи тренер Милан Томић, коме се… pic.twitter.com/eR5uCW9ILr — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) May 24, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.