Παναθηναϊκός: Οι Δανοί που φόρεσαν την πράσινη

Ο Παναθηναϊκός και ο Γιάκομπ Νέστρουπ ήταν πολύ κοντά να κλείσουν το deal και απομένουν μόνο οι υπογραφές. Oι οποίες είναι πιθανό να πέσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Ο Δανός τεχνικός ήταν εξ’ αρχής ο πρώτος στόχος των «πρασίνων» κι εκείνοι επικέντρωσαν όλες τους τις δυνάμεις, προκειμένου να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το θέμα. Kαι εκείνος να έρθει στην Αθήνα για να τεθεί επί τάπητος ο σχεδιασμός της νέας σεζόν. Με αφορμή την διαφαινόμενη πρόσληψή του Νέστρουπ το Paopantou σας θυμίζει όλους τους Δανός που φόρεσαν την πράσινη φανέλα.

Πηγή: skai.gr

