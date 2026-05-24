Η Βουλγαρία έκανε το «μπαμ» προ ημερών, νικώντας στη Eurovision.

Η Ντάρνα με το «Bangaranga» έκανε… χαμό και έφερε τον τίτλο στη χώρα της, ενώ πλέον ελπίζει το ίδιο να γίνει και με την κούπα της Ευρωλίγκας. Πώς; Μα φυσικά μέσω του Σάσα Βεζένκοφ, στον οποίο και ευχήθηκε καλή τύχη για τον σημερινό τελικό του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Telekom Center».

«Εύχομαι καλή τύχη στον Σάσα Βεζένκοφ για σήμερα!! Πήγαινε να το πάρεις νικητή», έγραψε σε Insta story.

Συνόδευσε την ευχή με ένα λιοντάρι, αλλά και ένα στέμμα και τη σημαία της Βουλγαρίας.

