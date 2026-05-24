Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με «Bangaranga» για την κούπα: Η νικήτρια της Eurovision ευχήθηκε στον Βεζένκοφ

Η Ντάρνα, νικήτρια της Eurovision με τη Βουλγαρία, ευχήθηκε στο Σάσα Βεζένκοφ να κατακτήσει την κούπα της Euroleague

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Βεζένκοφ

Η Βουλγαρία έκανε το «μπαμ» προ ημερών, νικώντας στη Eurovision.

Η Ντάρνα με το «Bangaranga» έκανε… χαμό και έφερε τον τίτλο στη χώρα της, ενώ πλέον ελπίζει το ίδιο να γίνει και με την κούπα της Ευρωλίγκας. Πώς; Μα φυσικά μέσω του Σάσα Βεζένκοφ, στον οποίο και ευχήθηκε καλή τύχη για τον σημερινό τελικό του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Telekom Center».

«Εύχομαι καλή τύχη στον Σάσα Βεζένκοφ για σήμερα!! Πήγαινε να το πάρεις νικητή», έγραψε σε Insta story.

Συνόδευσε την ευχή με ένα λιοντάρι, αλλά και ένα στέμμα και τη σημαία της Βουλγαρίας.

Ντάρνα

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σάσα Βεζένκοφ Euroleague Final 4 Eurovision 2026
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark