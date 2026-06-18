Η εποχή του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, ολοκληρώθηκε και τυπικά πλέον. Ο Ρουμάνος τεχνικός αποτελεί από τους «ασπρόμαυρους», καθώς απέστειλε από χθες (17/06) υπογεγραμμένη τη λύση του συμβολαίου του στα γραφεία της ΠΑΕ.

Ο έμπειρος τεχνικός είχε ενημερώσει πως θα έστελνε τα απαραίτητα έγγραφα μόλις διευθετούσε ένα προσωπικό ζήτημα, κάτι που έγινε και πλέον επί της ουσίας είναι ελεύθερος.

Η ανακοίνωση αποχώρησης του Λουτσέσκου αναμένεται να γίνει επίσημη, μέσω ανακοίνωσης, από τον ΠΑΟΚ μόλις επέλθει συμφωνία με τον επόμενο προπονητή, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να είναι ο Μαρίνο Πούσιτς.

Ο 57χρονος προπονητής κατέκτησε 2 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα στις δύο θητείες του με τον ΠΑΟΚ, καταγράφοντας 350 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

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