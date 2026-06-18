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Παναθηναϊκός: Στο Κορωπί ο Γιάννης Αλαφούζος για δεύτερη ημέρα

Στο Κορωπί βρέθηκε και σήμερα ο Γιάννης Αλαφούζος και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας υπό των εντολών του Νίστρουπ, με τον οποίο είχε τετ-α-τετ

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Αλαφούζος

Στο προπονητήριο του Παναθηναϊκού στο Κορωπί έδωσε το «παρών» ο Γιάννης Αλαφούζος για δεύτερη ημέρα.

Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της πράσινης ΠΑΕ ήταν και σήμερα στις εγκαταστάσεις της ομάδας παρακολουθώντας την προπόνηση υπό των εντολών του νέου τεχνικού, Γιάκουμπ Νίστρουπ, ενώ νωρίτερα είχε μαζί του ένα τετ-α-τετ όπως και τον τεχνικό διευθυντή του τριφυλλιού, Στέφανο Κοτσόλη.

Και τη σημερινή του παρουσία στην προπόνηση ο Γιάννης Αλαφούζος δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους στην ομάδα -και όχι μόνο- για την στήριξη του στο πρόσωπο του Δανού τεχνικού και των υπόλοιπων συνεργατών του.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Γιάννης Αλαφούζος Παναθηναϊκός
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