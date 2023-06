Τελικός Conference League: Οδομαχίες και άγριο ξύλο στην Πράγα από χούλιγκανς της Γουέστ Χαμ και της Φιορεντίνα - Δείτε βίντεο

Η σέντρα του τελικού του Europa Conference League μπορεί να έχει προγραμματιστεί για τις 22:00, ωστόσο έχει ξεκινήσει από νωρίς.

Διότι οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ και της Φιορεντίνα ήρθαν στα χέρια και οι δρόμοι της Πράγας έχουν γίνει… εμπόλεμη ζώνη.

Yπάρχουν μικροτραυματισμοί από τις συμπλοκές, με την αστυνομία της Τσεχίας να προσπαθεί να στήσει μπλόκα ώστε να σταματήσει τις οδομαχίες.

Another video of West Ham & Fiorentina fans clashing in Prague this afternoon ahead of the Conference League Final. pic.twitter.com/viLjAQu8nb