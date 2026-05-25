Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετά η σύζυγό του, Γωγώ Μαστροκώστα, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τραϊανός Δέλλας, σε μια ανάρτηση που δημοσίευσε στα social media, μετά τον θάνατό της σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

«Άγγελέ μου, πέτα ψηλά», γράφει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον αποχαιρετισμό του προς τη σύζυγό του, με την οποία βρισκόταν στο πλευρό της όλα τα τελευταία χρόνια.

Η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στον Ευαγγελισμό, έχοντας δίπλα της την οικογένειά της, ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή της. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα.

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα

Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά

Πηγή: skai.gr

