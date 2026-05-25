Σε ιστορική γκάφα υπέπεσε ο Πάμπλο Σολάρι.

Ο Αργεντινός ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ρωσίας από τη Σπαρτάκ, στέλνοντας τον τελικό με την Κράσνονταρ στην παράταση (1-1), πριν η ομάδα της Μόσχας επικρατήσει 4-3 στα πέναλτι.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών ωστόσο έγινε viral για τον λάθος λόγο, αφού το τρόπαιο (που για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο ήταν γυάλινο) έσπασε στα χέρια του.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Spartak Moscow player Pablo Solari accidentally smashed the Russian Cup trophy into pieces during the celebration 😂pic.twitter.com/pGdiPlSmhX — Troll Football (@TrollFootball) May 25, 2026

