Ιστορική γκάφα στη Ρωσία: Ο Σολάρι έσπασε το Κύπελλο στους πανηγυρισμούς - Δείτε βίντεο

Ο Αργεντινός ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ρωσίας από τη Σπαρτάκ Μόσχας, ωστόσο έγινε viral για τον λάθος λόγο

Κύπελλο

Σε ιστορική γκάφα υπέπεσε ο Πάμπλο Σολάρι.

Ο Αργεντινός ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ρωσίας από τη Σπαρτάκ, στέλνοντας τον τελικό με την Κράσνονταρ στην παράταση (1-1), πριν η ομάδα της Μόσχας επικρατήσει 4-3 στα πέναλτι.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών ωστόσο έγινε viral για τον λάθος λόγο, αφού το τρόπαιο (που για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο ήταν γυάλινο) έσπασε στα χέρια του.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ρωσία Κύπελλο
