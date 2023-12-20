Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τον Παλαβεσίνο της Ρίβερ Πλέιτ

Την ενδιαφέρουσα περίπτωση του Αγκουστίν Παλαβεσίνο, φαίνεται πως παρακολουθεί ο Ολυμπιακός.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε την πληροφορία από την Αργεντινή, σύμφωνα με την οποία οι «ερυθρόλευκοι», η μεξικάνικη Σάντος Λαγκούνα αλλά και η Σαν Λορέντσο εξετάζουν την κατάσταση του Παλαβεσίνο.

Πρόκειται για 27χρονο κεντρικό χαφ, ο οποίος ανήκει στη Ρίβερ Πλέιτ και έχει συμβόλαιο με την ομάδα ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, αλλά είναι υπό παραχώρηση.

Ο Παλαβεσίνο μετράει 128 εμφανίσεις με 13 γκολ και 12 ασίστ με τη φανέλα της Ρίβερ, η οποία τον απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2021 από την Ντεπορτίβο Κάλι με ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατ. ευρώ. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του από την Πλατένσε, πριν πάει το 2019 στην ομάδα από την Κολομβία.

Με την ιστορική Ρίβερ Πλέιτ, ο 27χρονος έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα Αργεντινής, 1 Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ.

