Superleague: Συνεχίζει την κούρσα ο Λεβαδειακός, 3-2 τη Λαμία

Ο Λεβαδειακός συνέχισε το «μαρτύριο» της Λαμίας. Με πρωταγωνιστή τον Ζίνι που σκόραρε δυο τέρματα, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πέρασε με σκορ 3-2 από το «Αθανάσιος Διάκος» για την 6η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League και άνοιξε την ψαλίδα από τον Παναιτωλικό αναφορικά με την πρωτιά στη διαδικασία.

Ο Όζμπολτ το πρώτο γκολ των Βοιωτών, με τον Βλαχομήτρο να σκοράρει με πολύ όμορφο, έμμεσο φάουλ, ενώ το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ έγραψε στο 50' και ο Αθανασακόπουλος, χωρίς να είναι αρκετό.

Στους 41 βαθμούς πλέον ο Λεβαδειακός, που θα φιλοξενήσει την επόμενη αγωνιστική την Athens Kallithea, ενώ η Λαμία φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό.

Στο μυαλό των κόουτς:

Το «εικονικό» 4-2-3-1, το οποίο μετατρεπόταν σε 5-3-2 επέλεξε για τη Λαμία ο Θανάσης Στάικος. Κόστιτς στην εστία, Σόρια, Γιαννούτσος, Γκοτζαμανίδης, Βιτλής και Ρινγκ στα μετόπισθεν. Σουρλής, Τσιμπόλα, Αθανασακόπουλος η τριάδα στον άξονα, ενώ στην επίθεση ήταν οι Λέικ και Βλαχομήτρος.

Για τον Νίκο Παπαδόπουλο η συνταγή παρέμεινε η ίδια. Με Άνακερ στα γκολπόστ και τετράδα άμυνας τους Τσάπρα, Χάνα, Λιάγκας, Μορέιρα. Ο Τσόκαϊ με τον Κωστή αμετακίνητοι από τον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ πίσω από τον Όζμπολτ κινούνταν οι Βέρμπιτς, Πεδρόσο και Ζίνι.

Το ματς:

Μετά από δυο λεπτά «αναγνώρισης» στο ματς, ο Λεβαδειακός απείλησε την εστία της Λαμίας. Στο τρίτο λεπτό ο Τσάπρας έκανε ωραίο πάρσιμο της μπάλας από τα δεξιά, ανέβηκε και μπήκε στην περιοχή, έκανε το πλασέ από πλάγια θέση, με τον Κόστιτς να αποκρούει σε πρώτο χρόνο και τον Γκοτζαμανίδη να απομακρύνει σε δεύτερο.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που έδειχναν πιο ορεξάτοι και κυκλοφορούσαν την μπάλα περισσότερο σε σύγκριση με τους γηπεδούχους που δεν έβρισκαν τρόπους να κάνουν το δικό τους build up.

Ο Λεβαδειακός ανέβαζε λεπτό με το λεπτό την ένταση στο παιχνίδι του και στο 15' κατάφερε να εκμεταλλευτεί το λάθος της άμυνας της Λαμίας. Πίεση του Κωστή ψηλά και κλέψιμο από τον Σόρια, γύρισμα παράλληλο στον Όζμπολτ, που με εν κινήσει πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής, άνοιξε το σκορ.

Η Λαμία έξι λεπτά αργότερα έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όταν μετά από κόρνερ που εκτελέστηκε ο Γιαννούτσος πήρε την κεφαλιά, ο Άνακερ απέκρουσε εντυπωσιακά ενώ ο Σόρια στη συνέχεια της φάσης με μονοκόμματο σουτ έστειλε την μπάλα άουτ.

Η χαμένη ευκαιρία των γηπεδούχων δεν επηρέασε την απόδοση του Λεβαδειακού ο οποίος στο 24' έφτασε σε δεύτερο γκολ. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού Βέρμπιτς σε Πεδρόσο, που από ελεγχόμενη θέση έφυγε και μπήκε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα στον Ζίνι και αυτός με μονοκόμματο φαλτσαριστό πλασέ, έκανε το 2-0.

Το σύνολο του Θανάση Στάικου ανέβασε την ένταση στο παιχνίδι και στο 33' βρέθηκε ξανά στο ματς! Κερδισμένο φάουλ πέντε μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, με τον Σόρια να πατά στον Βλαχομήτρο που με συρτό σουτ νίκησε τον Άνακερ και μείωσε το σκορ σε 2-1.

Οι Βοιωτοί εξακολούθησαν να έχουν τον έλεγχο του ματς και να μην κατεβάζουν ταχύτητες κυνηγώντας ένα τρίτο γκολ. Αυτό έγινε στο 41' και πάλι με τον τρομερό Ζίνι. Η βαθιά μπαλιά του Λιάγκα στην πλάτη της άμυνας, με τον Αφρικανό να φεύγει από ελεγχόμενη θέση και μετά από δυο κοντρόλ να εκτελεί σωστά για το 1-3 που ήταν το σκορ και του πρώτου μέρους.

Ο Λεβαδειακός μπήκε πιο... ήρεμος, αλλά και νωχελικός στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης δίνοντας το δικαίωμα στη Λαμία να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι. Προσπάθεια από τα αριστερά, με την μπάλα να φτάνει στον Ρινγκ, που έξυπνα με πάσα τρύπησε την άμυνα, η μπάλα έφτασε στον Αθανασακόπουλο που με πλασέ συρτό στην κίνηση, αιφνιδίασε τον Άνακερ για το 2-3.

Το γκολ της Λαμίας, φαίνεται ότι αφύπνισε τον Λεβαδειακό, ο οποίος δημιούργησε δυο φορές δύσκολες συνθήκες για την εστία των γηπεδούχων. Αρχικά στο 60' ήρθε μια φάση διαρκείας με τον Κόστιτς να κάνει λάθος πάσα και να βρίσκει τον Κωστή που έκανε δυνατό σουτ, αλλά ο πορτιέρε της Λαμίας απέκρουσε ενώ στη συνέχεια ο Κωστή με γέμισμα βρήκε τον Πεδρόσο στο δεύτερο δοκάρι, που με κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η δεύτερη ευκαιρία της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου, προήλθε από τα πόδια του Μπένιαμιν Βέρμπιτς. Ο Σλοβένος εξτρέμ, βρέθηκε στο 67' εκτός περιοχής αφύλακτος, δοκίμασε το πόδι του, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι, αφού κατέληξε στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Κόστιτς.

Όσο περνούσε η ώρα η Λαμία ήλπιζε σε κάποιο γκολ και στο 78' ήρθε μια φάση που εν πολλοίς έκρινε την έκβαση του ματς. Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Χαντάκιας βρέθηκε στο έδαφος εντός περιοχής του Λεβαδειακού και μετά από διεκδίκηση με τον Άνακερ. Ο στόπερ των γηπεδούχων έπεσε και ο Τσιμεντερίδης έδειξε την άσπρη βούλα.

Όμως ο Τσαγκαράκης στο VAR κάλεσε τον πρώτη διαιτητή της αναμέτρησης για on field review με τον Τσιμεντερίδη να αναιρεί την πρώτη του απόφαση και να δείχνει «παίζετε» προκαλώντας την έκρηξη του πάγκου των γηπεδούχων, αλλά και την αντίδραση αυτού, των φιλοξενούμενων.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν για την ισοφάριση και στο 90' έχασαν πολύ καλή ευκαιρία με το φάουλ του Ρινγκ, στο δεύτερο δοκάρι ο Χαντάκιας έκανε το γύρισμα, αλλά κανείς δεν έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα με το 2-3 να μένει ως το τέλος.

ΜVP: Έκανε ξανά... θαύματα ο Ζίνι! Φοβερά γκολ από τον Ανγκολέζο που οδήγησε σε μια ακόμη νίκη την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Η «σφυρίχτρα»: Μια αμφιλεγόμενη φάση στο ματς, έτυχε στον Τσιμεντερίδη, αλλά και τον Τσαγκαράκη με το πέναλτι για τη Λαμία. Ο ρέφερι έκανε on field review και αναίρεσε την απόφασή του η οποία πραγματικά ήταν στην κρίση του διαιτητή.

Οι ενδεκάδες του ματς:

Λαμία (Θανάσης Στάικος): Κόστιτς - Σόρια, Γιαννούτσος (65' Χαντάκιας), Γκοτζαμανίδης, Βιτλής, Ρινγκ - Σουρλής (88' Μπιλάλ), Τσιμπόλα, Αθανασακόπουλος - Λέικ (75' Ιμπάνιες), Βλαχομήτρος

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ - Τσάπρας (46' Κάσσος), Χάνα, Λιάγκας, Μορέιρα - Τσόκαϊ, Κωστή (76' Λαμαράνα) - Πεδρόσο (90'+1' Ρόμο), Ζίνι, Βέρμπιτς (76' Εραμούσπε) - Όζμπολτ (58' Άβραχαμ)

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Αρμακόλας, Κορωνάς

4oς διαιτητής: Μπεκιάρης

VAR: Τσαγκαράκης, Ευαγγέλου

