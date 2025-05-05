Το όνομα του Γιώργου Βαγιαννίδη βρίσκεται εδώ και καιρό στα πορτογαλικά Μέσα, τα οποία κάνουν λόγο περί έντονου ενδιαφέροντος της Σπόρτινγκ για την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό.

Τις συγκεκριμένες φήμες κλήθηκε να σχολιάσει σε podcast στο οποίο εμφανίστηκε, ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού, Κοστίνια, αναφέροντας ότι ο παίκτης των «πράσινων» είναι καλός τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά, και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα αποτελέσει μια ποιοτική προσθήκη στο ρόστερ της Σπόρτινγκ, σε περίπτωση που τελικά πραγματοποιηθεί η μεταγραφή.

«Τον ξέρω, επειδή έχω παίξει απέναντί του. Μου αρέσει πολύ, πραγματικά πολύ. Στο παιχνίδι που έγινε εδώ στην έδρα μας και αγωνίστηκε ήταν πάρα πολύ καλός. Αμυντικά θεωρώ ότι είναι πολύ ισορροπημένος, αλλά φαίνεται ότι επιθετικά προσφέρει όταν παίρνει την μπάλα, την κουβαλά με αυτοπεποίθηση, είναι δυνατός στο ένας-εναντίον-ενός, κάνει καλές σέντρες, έχει σωστή τελική πάσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αν θεωρώ ότι είναι καλός παίκτης για τη Σπόρτινγκ; Ναι, νομίζω πως μπορεί να ταιριάξει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο μπακ του Ολυμπιακού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.