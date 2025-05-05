Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κοστίνια για Βαγιαννίδη: «Μου αρέσει πραγματικά πολύ, νομίζω ότι μπορεί να ταιριάξει στη Σπόρτινγκ»

Ο μπακ του Ολυμπιακού, Κοστίνια, μίλησε σε podcast στην Πορτογαλία για τον Γιώργο Βαγιαννίδη, με αφορμή το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ για την απόκτησή του

Κοστίνια

Το όνομα του Γιώργου Βαγιαννίδη βρίσκεται εδώ και καιρό στα πορτογαλικά Μέσα, τα οποία κάνουν λόγο περί έντονου ενδιαφέροντος της Σπόρτινγκ για την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό.

Τις συγκεκριμένες φήμες κλήθηκε να σχολιάσει σε podcast στο οποίο εμφανίστηκε, ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού, Κοστίνια, αναφέροντας ότι ο παίκτης των «πράσινων» είναι καλός τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά, και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα αποτελέσει μια ποιοτική προσθήκη στο ρόστερ της Σπόρτινγκ, σε περίπτωση που τελικά πραγματοποιηθεί η μεταγραφή.

«Τον ξέρω, επειδή έχω παίξει απέναντί του. Μου αρέσει πολύ, πραγματικά πολύ. Στο παιχνίδι που έγινε εδώ στην έδρα μας και αγωνίστηκε ήταν πάρα πολύ καλός. Αμυντικά θεωρώ ότι είναι πολύ ισορροπημένος, αλλά φαίνεται ότι επιθετικά προσφέρει όταν παίρνει την μπάλα, την κουβαλά με αυτοπεποίθηση, είναι δυνατός στο ένας-εναντίον-ενός, κάνει καλές σέντρες, έχει σωστή τελική πάσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αν θεωρώ ότι είναι καλός παίκτης για τη Σπόρτινγκ; Ναι, νομίζω πως μπορεί να ταιριάξει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο μπακ του Ολυμπιακού.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark