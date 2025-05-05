Superleague: Βήμα παραμονής από τον Πανσερραϊκό, εύκολα 3-0 τον Βόλο

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης για την 6η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League, ενώ εκμεταλλευόμενη και το ότι έπαιξε με παίκτη περισσότερο από το 24’ λόγω αποβολής του Κάτσικα, πανηγύρισε την άνετη νίκη με 3-0, το ίδιο σκορ με το οποίο ηττήθηκε στο Πανθεσσαλικό την προηγούμενη εβδομαδα.

Έτσι, ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στους 36 βαθμούς, αφήνοντας στο -3 τον σημερινό του αντίπαλο και ξεφεύγοντας στο +7 από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ ο Βόλος γνώρισε την πρώτη ήττα του στα playouts, βλέποντας την Athens Kallithea να μειώνει τη μεταξύ τους διαφορά στους 4 βαθμούς.

Για την επόμενη αγωνιστική (10/5), ο Πανσερραϊκός θα δοκιμαστεί στην έδρα της υποβιβασμένης Λαμίας, ενώ ο Βόλος θα παίξει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό.

Στο μυαλό των κόουτς:

Σε σύστημα 4-2-3-1 παρέταξε τους γηπεδούχους ο Χουάν Φεράντο, επιλέγοντας τον Γκουγκεσασβίλι κάτω από τα δοκάρια και τους Δεληγιαννίδη, Μπέργκστρομ, Φέλτες και Ντάβιντσον τετράδα ως αμυντική τετράδα. Ομεονγκά και Ζελέν ξεκίνησαν στον άξονα, με τους Σαλαζάρ, Ντέλετιτς και Φαρές να κινούνται πίσω από τον πιο προωθημένο, Μπεντανκόρ. Εκτός αποστολής έμειναν οι Πιρές, Χατζηστραβός, Ουαγκέ και Λιάσος.

Από την άλλη, ο Κώστας Γεωργιάδης, μην υπολογίζοντας στις υπηρεσίες των Φεράρι, Κόμπα , Ντε Καμπς, Μπερναντού και Κόβατς, επέλεξε τον Σιαμπάνη τερματοφύλακα και τους Μύγα, Κάτσικα στα δύο άκρα, με τους Καλογερόπουλο, Χέρμανσον, Ασλανίδη τριάδα στόπερ. Σκραμπ, Προύντζος και Χιλ ξεκίνησαν στον άξονα, με τον Ασεχνούν πίσω από τον Κόντε, ο οποίος είχε τον ρόλο του σέντερ φορ.

Πανσερραϊκός-Βόλος 3-0: Πήρε τη ρεβάνς και έκανε βήμα παραμονής ο Πανσερραϊκός

Το ματς:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Πανσερραϊκο να μπαίνει πιο δυνατά, φτιάχνοντας την πρώτη του ευκαιρία για γκολ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Ο Φαρές έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Μπεντανκόρ έκανε το σουτ στην κίνηση, με τον Σιαμπάνη να έχει απάντηση, ενώ κατάφερε να προλάβει και τον Ντέλετιτς, ο οποίος… καραδοκούσε για το ριμπάουντ. Στο 4’ ο Φαρές σέντραρε ξανά, με το σουτ του Ντέλετιτς να κοντράρει στο σώμα του Χέρμανσον και με τους γηπεδούχους να ζητούν πέναλτι, αλλά με Σιδηρόπουλο και VAR να διαφωνούν.

Γρήγορος ο ρυθμός στα πρώτα λεπτά, με τον Βόλο να ισορροπεί μετά το πρώτο 6λεπτο και να χάνει την πρώτη ευκαιρία του στο 12’, όταν ο Ασεχνούν βρήκε χώρο και έκανε συρτή σέντρα-σουτ, βλέποντας τον Γκουγκεσασβίλι να επεμβαίνει και να απομακρύνει. Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας έσωσε την ομάδα του και στο 14’, αποκρούοντας εντυπωσιακά ένα πλασέ στην κίνηση του αμαρκάριστου Σκραμπ, ενώ είχε απάντηση και σε κεφαλιά του Καλογερόπουλου μετά από εκτέλεση κόρνερ, στο 17’.

Ωστόσο, εκεί που είχε... πάρει τα πάνω του, ο Βόλος έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 24’, με τον Κάτσικα να βλέπει δύο φορές την κίτρινη κάρτα του Σιδηρόπουλου μέσα σε ένα τρίλεπτο και να αποβάλλεται. Στο 28’ ο Πανσερραϊκός απείλησε, με τον Ζελέν να εκτελεί φάουλ με σέντρα και με την κεφαλιά του Μπεντανκόρ να περνάει λίγο άουτ, ενώ στο 32’ ο Σιαμπάνης απέκρουσε πολύ δύσκολα μια δυνατή και καρφωτή κεφαλιά του Φέλτες, μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Στο 34’ ο Προύντζος σούταρε από μακριάα ψηλά άουτ, ενώ στο 35’ Ντάβιντσον και Φαρές συνεργάστηκαν παίζοντας το ένα-δύο, με το σουτ του πρώτου να κοντράρει στον Προύντζο πριν καταλήξει κόρνερ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο προωθημένος Φέλτες βρέθηκε λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, σουτάροντας πολύ ψηλά.

Τελικά, ο Πανσερραϊκός πήρε το προβάδισμα στο 38’, όταν σε φάση που ξεκίνησε από βολέ του Γκουγκεσασβίλι, η άμυνα του Βόλου αδράνησε πλήρως και ο Μπεντανκόρ βγήκε νικητής σε τετ-α-τετ του με τον Σιαμπάνη, βάζοντας το 19ο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα και κάνοντας το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου!

Στο 46’ ο Χιλ προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Γκουγκεσασβίλι με μακρινό σουτ, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ, ενώ στο 49’ ο Μύγας απομάκρυνε συρτό γύρισμα του Ντέλετιτς, με την μπάλα να στρώνεται στον Ομεονγκά, ο οποίος σούταρε στην κίνηση, αναγκάζοντας τον Σιαμπάνη σε εντυπωσιακή επέμβαση! Στο 53’ ο Σαλαζάρ «έσσκαψε» όμορφα για τον Μπεντανκόρ, αλλά το σουτ του Ισπανού επιθετικού έφυγε ψηλά άουτ, ενώ στο 55’ ο Σιαμπάνης βγήκε έγκαιρα από την εστία του, κόβοντας με τάκλιν τον Ντέλετιτς.

Με τον ρυθμό να έχει πέσει, ο Πανσερραϊκός συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο, βρίσκοντας το δεύτερο γκολ του στο 70’, όταν ο Γκαλβάν, τρία μόλις λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς, σκόραρε με πανέμορφο φαλτσαριστό του σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, κάνοντας το 2-0 και «κλειδώνοντας» ουσιαστικά το τρίποντο για τους γηπεδούχους!

Στο 75’ ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε συρτό πλασέ του Καρασαλίδη, ενώ ο Πανσερραϊκός έκανε και το 3-0 στο 77’, όταν μετά από μία ακόμα ασυνεννοησία στην άμυνα των φιλοξενούμενων, ο Γκαλβάν έκλεψε τη λάθος πάσα του Ασλανίδη και σέρβιρε την ασίστ στον Ομοενγκά, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να διαμορφώσει το 3-0! Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά, με τον Μπεντανκόρ να αποχωρεί από το ματς κουτσαίνοντας στο 87’ και με το 3-0 να παραμένει μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του Σιδηρόπουλου.

MVP: Ο Ομεονγκά αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό του Πανσερραϊκού! Αλάνθαστος στα αμυντικά του καθήκοντα, χρίστηκε και σκόρερ για το 3-0, παίρνει τον τίτλο του πολυτιμότερου.

Η σφυρίχτρα: Ο Σιδηρόπουλος απέβαλε τον Κάτσικα, δείχνοντάς του δύο φορές την κίτρινη κάρτα μέσα σε διάστημα τριών λεπτών. Χωρίς κάποια άλλη πολύ δύσκολη για εκείνον φάση το παιχνίδι, έχοντας βάλει πάντως αρκετές φορές το χέρι στο τσεπάκι του.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Πανσερραϊκός (Χουάν Φεράντο): Γκουγκεσασβίλι - Δεληγιαννίδης, Μπέρστρομ (67’ Καρασαλίδης), Φέλτες, Ντάβιντσον (59’ Στάικος)- Ομεονγκά, Ζελέν (59’ Σοφιανός) – Ντέλετιτς (67’ Γκαλβάν), Σαλαζάρ (78’ Αλρασντί), Φαρές - Μπετανκόρ.

Βόλος (Κώστας Γεωργιάδης): Σιαμπάνης – Μύγας (85’ Μίλετιτς), Καλογερόπουλος (33’ Σούντγκρεν), Χέρμανσον (85’ Τασιούρας), Ασλανίδης, Κάτσικας - Σκραμπ, Χιλ (57’ Χουάνπι), Προύντζος – Ασεχνούν – Κόντε (57’ Λάμπρου).

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Κωσταράς, Νικολακάκης

4ος: Κόκκινος

VAR: Φωτιάς, Τσιάρας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.