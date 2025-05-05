Εφές: Δεν προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ πριν το Game

Η Εφές φιλοξενείται απο τον Παναθηναϊκό την Τρίτη στο ΟΑΚΑ, σε έναν αγώνα που μοιάζει με τελικό. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 2-2 στη σειρά. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four του Άμπου Ντάμπι. Σε τέτοιους αγώνες, με τη φλόγα του Παναθηναϊκού και την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ, οι «πράσινοι» έχουν τον πρώτο λόγο αλλά πρέπει να το αποδείξουν και στο γήπεδο.

