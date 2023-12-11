Παναθηναϊκός: Τι έκανε όταν βρέθηκε σε win or die καταστάσεις στην Ευρώπη

Τρία 24ωρα πριν τον «τελικό» πρόκρισης με την Μακάμπι Χάιφα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (14/12),το τριφύλλι θέλει είτε να κερδίσει στην Λεωφόρο, είτε να φέρει ισοπαλία με την Ισραηλινή ομάδα για να συνεχίσει και τον Φεβρουάριο στην Ευρώπη, τι έχει κάνει σε παρόμοιες περιπτώσεις

Τι έκανε όταν βρέθηκε σε win or die καταστάσεις στην Ευρώπη

Παναθηναϊκός – Γιουβέντους 3-1

Οι «πράσινοι» έπαιζαν με την πλάτη στον τοίχο, καθότι η νίκη αποτελούσε μονόδρομο για την πρόκριση, η Γιουβέντους αναζητούσε μια ισοπαλία προκειμένου να περάσει στην επόμενη φάση. Οι αστέρες της, την θεωρούσαν σχεδόν δεδομένη.

Περισσότερα στο PAOPANTOU

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.