Έκανε το χρέος του και… περιμένει ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» λύγισαν τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επικρατώντας 2-1 και περιμένουν τα αποτελέσματα των ανταγωνιστών τους την Κυριακή.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε τις ευκαιρίες για μία άνετη νίκη, αλλά αγχώθηκε πληρώνοντας την αναποτελεσματικότητά της. Το σκορ άνοιξε στο 12’ ο Βέλντε, ο οποίος σκόραρε σε 2ο σερί αγώνα, έπειτα από εκείνο με την Athens Kallithea μεσοβδόμαδα. Οι Πειραιώτες είχαν τις ευκαιρίες για να πάνε με αέρα δύο τερμάτων στα αποδυτήρια, αλλά δεν τις αξιοποίησαν και μάλιστα στις καθυστερήσεις ο Κοστίνια είχε δοκάρι με εκτός περιοχής σουτ.

Ο Πανσερραϊκός, ο οποίος προερχόταν από τη νίκη επί της ΑΕΚ, ισοφάρισε στο 63’ με τον Σαλαζάρ να αδειάζει τον Κάρμο και να εκτελεί τον Τζολάκη. Τα… σύννεφα έδιωξε στο 66’ ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά, αλλά παραλίγο να τα επαναφέρει στις καθυστερήσεις ο Ντέλετιτς, ο οποίος έχασε μεγάλη ευκαιρία.

Στο μυαλό του κόουτς

Σε διάταξη 4-2-3-1, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Τζολάκη για τη θέση του τερματοφύλακα, με τους Ρέτσο και Κάρμο να είναι στο κέντρο της άμυνας, ενώ Ροντινέι (δεξιά) και Κοστίνια (αριστερά) στα πλάγια αυτής. Στο κέντρο Έσε και Μουζακίτης, ενώ Ζέλσον και Βέλντε βρίσκονται στα άκρα και ο Τσικίνιο στον μοναδικό προωθημένο Ελ Κααμπί.

Με 5-4-1 ουσιαστικά ο Πανσερραϊκός. Στο τέρμα ο Γκουγκεσασβίλι, στο κέντρο της άμυνας Χαντάκιας, Μπέργκστρεμ, Καρασαλίδης, στη δεξιά πλευρά ο Δεληγιαννίδης και στην αριστερή ο Ουαγκέ. Στα χαφ Περούτσι και Στάικος, ενώ Χατζηστραβός και Σαλαζάρ στα «φτερά» με τον Γκίγκιτς να κινείται στην κορυφή.

Το ματς

Αναμενόμενη η προσέγγιση των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός μπήκε με στόχο να γίνει αφεντικό της αναμέτρησης, ώστε να πετύχει ένα γρήγορο γκολ. Ο Πανσερραϊκός είχε σφιχτό σχήμα και πόνταρε στις αντεπιθέσεις. Κάπως έτσι προσπάθησε να αιφνιδιάσει τους γηπεδούχους μόλις στο πρώτο λεπτό. Ο Σαλαζάρ έκανε ατομική προσπάθεια, πάτησε στην περιοχή, αλλά ο Έσε αρχικά τον ώθησε εκτός αυτής και στη συνέχεια τον έκοψε.

Η πρώτη καλά δομημένη επίθεση των Πειραιωτών ήρθε στο 3’, με τον Βέλντε να κάνει το γύρισμα απ’ τα δεξιά, αλλά τον Τσικίνιο να γίνεται εμπόδιο στον Μουζακίτη που είχε… οπλίσει κοντά στο ημικύκλιο, με αποτέλεσμα να χαθεί η ευκαιρία.

Στο 7’ η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βγήκε στην κόντρα, με τον Τσικίνιο να κουβαλάει και να εκτελεί λίγο έξω από την περιοχή και τον Γκουγκεσασβίλι να μπλοκάρει. Με τη συνταγή της κόντρας επιδίωξε να απειλήσει και στο 11’ η ομάδα των Σερρών, με τον Σαλαζάρ να φεύγει στο 11’ στην κόντρα, αλλά να μην καταφέρνει να ξεπεράσει τον Ροντινέι, ώστε να βγει φάτσα με τον Τζολάκη. Υπήρξαν διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων για φάουλ σε αυτήν τη φάση.

Αμέσως μετά έγινε το 1-0. Ο Ζέλσον από τα αριστερά έδωσε μπαλιά-τρύπα για τον Βέλντε (12’) που με προσποίηση άδειασε Στάικος και Μπέργκστρέμ, οι οποίοι έπεσαν στο έδαφος και στη συνέχεια πλάσαρε τον Γκουγκεσασβίλι.

Γενικότερα, ό,τι καλό έβγαλε σε αυτό το διάστημα η ομάδα του Πειραιά ήρθε από τα πλάγια. Όπως στο 23’ που ο Ζέλσον έκανε γύρισμα από τα δεξιά, αλλά η επαφή του Τσικίνιο δεν ήταν καλή σχεδόν στο ύψος του πέναλτι, με αποτέλεσμα η φάση να περάσει.

Σχεδόν καρμπόν ήταν η φάση δύο λεπτά μετά, με τον Πορτογάλο να κάνει το γύρισμα και τον Τσικίνιο να πιάνει σκαστό σουτ λίγο πίσω από το πέναλτι, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να πάρει μπάλα στα πόδια του για να γίνει πιο επικίνδυνος, αλλά δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν στροφές και βρήκαν δύο φάσεις. Στο 35’ ο Ελ Κααμπί έκανε κεφαλιά-πάσα, αλλά ο Βέλντε δεν κοντρόλαρε καλά και έχασε την ευκαιρία να μπει στην περιοχή με πολύ καλές προϋποθέσεις. Δύο λεπτά μετά, οι Πειραιώτες σπατάλησαν μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Ο Ζέλσον έκλεψε από τον Μπέργκστρεμ, βγήκε φάτσα με την εστία και λίγο πλάγια, αλλά το σουτ του ήταν κάκιστο και η μπάλα έφυγε πλάγια.

Μέχρι την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός έβγαλε τρεις ακόμα φάσεις, με τις δύο να είναι μεγάλες ευκαιρίες. Από μακρινή μπαλιά του Ροντινέι, ο Ζέλσον πήγε να φύγει επικίνδυνα, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι διάβασε τη φάση και έκοψε.

Στις καθυστερήσεις ήρθαν δύο πολύ καλές ευκαιρίες για τους Πειραιώτες. Στο 45’+1’ ο Κοστίνια αιφνιδίασε αντιπάλους και συμπαίκτες με εκτός περιοχής (και λίγο αριστερά) σουτ, με την μπάλα να βρίσκει στο δεξί δοκάρι του Γκουγκεσασβίλι, έπειτα στο σώμα του και στη συνέχεια να απομακρύνεται. Αμέσως μετά, ο Μουζακίτης έκλεψε την μπάλα, έπαιξε κάθετα για τον Ζέλσον που και πάλι αστόχησε από θέση βολής.

Ο Πανσερραϊκός μπήκε και στο β’ μέρος με σκοπό να αιφνιδιάσει τους «ερυθρόλευκους» στο ξεκίνημα και η καλύτερη φάση που είχε ήταν αυτή στο 50’, με τον Σαλαζάρ να επιδιώξει να πιάσει στον ύπνο τον Τζολάκη με σουτ κοντά από τη σέντρα που πέρασε έξω.

Στο 52’ ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Ο Ζέλσον έφυγε στην κόντρα, μοίρασε κάθετα για τον Βέλντε, που έκανε κοφτή ντρίμπλα και έπιασε σουτ λίγο πάνω από την αντίπαλη εστία. Πέντε λεπτά μετά οι Πειραιώτες είχαν νέα καλή στιγμή, αλλά ημιτελή, με τον Ζέλσον να πλαγιοκοπεί ξανά, αλλά το γύρισμα για τον Τσικίνιο που ήταν πιο κοντά ή κάποιον άλλο συμπαίκτη του δεν βρήκε αποδέκτη. Στο 61’ ο Βέλντε έκανε δυνατό εκτός περιοχής σουτ και ο Γκουγκεσασβίλι έδιωξε με δυσκολία.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Πανσερραϊκός βρήκε το 1-1. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν στην κόντρα με τον Χατζηστραβό να μοιράζει για τον Σαλαζάρ, που άδειασε τον Κάρμο και πλάσαρε τον Τζολάκη.

Ο Ολυμπιακός βρήκε άμεσα την απάντηση (66’). Ο Ροντινέι έκανε γλυκιά σέντρα για τον Ελ Κααμπί που νίκησε στον αέρα τον Χαντάκια και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γκουγκεσασβίλι.

Ο Μαροκινός έφτασε κοντά στο γκολ και στο 76’, το οποίο αν πετύχαινε θα ήταν πραγματικά πανέμορφο. Ο Αποστολόπουλος σέντραρε από τα αριστερά και ο 31χρονος φορ έπιασε γυριστό σουτ, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω.

Από εκεί και μετά η καλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού έγινε στο 85’, με τον Ζέλσον να εκτελεί στην κλειστή γωνία του Γκουγκεσασβίλι που έδιωξε. Στις καθυστερήσεις ο Πανσερραϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει τη ζημιά στους Πειραιώτες, με τον Σοφιανό να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά και τον Ντέλετιτς να τα… χάνει μπροστά στην αντίπαλη εστία, η οποία ήταν ουσιαστικά ανυπεράσπιστη, καθώς βρήκε άτσαλα την μπάλα που πέρασε εκτός..

MVP: Ο Ζέλσον. Εξαιρετικός στο δημιουργικό κομμάτι ο άλλοτε διεθνής με την Πορτογαλία άσος. Όργωσε το γήπεδο, ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για την αντίπαλη άμυνα και μέσα στις περισσότερες φάσεις του Ολυμπιακού. Έφτιαξε το 1-0 και θα μπορούσε να είχε πιστωθεί κι άλλες ασίστ αν ήταν πιο αποτελεσματικοί οι συμπαίκτες του. Τα χάλασε στο εκτελεστικό κομμάτι, με πιο ξεκάθαρη φάση αυτή στο 37’ την οποία τελείωσε κάκιστα. Ωστόσο, ήταν μακράν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του απόψε.

Σφυρίχτρα: Δεν αρίστευσε ο διαιτητής και το εντός του αγωνιστικού χώρου τιμ του. Κάποιος καθοριστικό λάθος δεν μπορεί να χρεωθεί αλλά υπήρξαν αρκετά λάθη σε ξεκάθαρες φάσεις, τόσο σε επίπεδο υποδείξεως φάουλ, αλλά και σε καρτών. Έβγαλε μόνο δύο κίτρινες κάρτες, ενώ υπήρξαν αρκετά σκληρά φάουλ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολακης - Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Κοστίνια (67’ Αποστολόπουλος) - Έσε, Μουζακίτης (83’ Γκαρθία) - Ζ. Μαρτίνς (90’ Μασούρας), Τσικίνιο (67’ Κωστούλας), Βέλντε (83’ Παπακανέλλος) - Ελ Κααμπί

Στον πάγκο έμειναν: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Ολιβέιρα, Γιάρεμτσουκ

Πανσερραϊκός (Χουάν Φεράντο): Γκουγκεσασβίλι, Δεληγιαννίδης, Χαντάκιας (68’ Τέρζιτς), Μπέργκστρεμ, Καρασαλίδης, Ουαγκέ, Περούτσι (56’ Ζελέν), Στάικος (56’ Καπτούμ), Σαλαζάρ, Χατζηστραβός (78’ Σοφιανός), Γκίγκιτς (56’ Ντέλετιτς)

Στον πάγκο έμειναν:Κάτσικας, Καραμανώλης, Μασκανάκης, Παπαβασιλείου.

